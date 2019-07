Red Dead Redemption 2-Fan zeigt ALLE Hüte & wo ihr sie stehlen könnt

Ein Western-Spiel ohne Hüte wäre kein richtiges Western-Spiel. So nehmen die Kopfbedeckungen natürlich auch in Red Dead Redemption 2 eine wichtige Rolle ein. Outlaw Arthur Morgan besitzt nicht nur seinen eigenen Hut, sondern kann zusätzlich etliche weitere erwerben, finden oder anderen Charakteren abluchsen.

Ein Spieler im offiziellen RDR2-Forum hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle stehlbaren Hüte aufzulisten - samt Screenshot und Fundort... oder eher "Klauort". Die coolsten Kopfbedeckungen in RDR 2 haben wir hier für euch aufbereitet.

Phantastische Hüte in RDR 2 und wo sie zu klauen sind

Insgesamt gibt es rund 40 stehlbare Hüte in RDR 2, die ihr überall in der Open World von NPCs bekommt. Schlagt dazu einfach eine Figur (auf eigene Gefahr), sodass ihr Hut auf den Boden fällt. Danach könnt ihr ihn euch einfach in die Tasche stecken.

Klassischer Waschbär-Hut

Fundort: Saloon in Valentine

Sun Hat

Fundort: In Kapitel 5 auf Guarma. Schnappt ihn euch während der Mission, bei der ihr drei Männer vor dem Erhängen rettet.

Conductor's Hat

Fundort: Bei den Wagons außerhalb von Valentine

Gaucho Hat

Fundort: u.a. bei der Rhodes Train Station

Newsboy Cap

Fundort: Von Cornwalls Männern in der Mission in Kapitel 2 (The Sheep and the Goats) sowie in Kapitel 6

Nevada Hat

Fundort: Klaut ihn vom Sheriff in Valentine

Die komplette Liste der stehlbaren Hüte findet ihr im RDR 2-Forum. Achtung, hierbei erwarten euch Story-Spoiler.

Wie bekomme ich in RDR 2 außerdem Hüte?

Im Laden: Wer ehrenhaft spielt und sich nichts zu Schulden kommen lassen will, kann natürlich noch wie ein normaler Bürger in den Laden spazieren und dort neue Hüte kaufen. Hier findet ihr noch einmal andere Kopfbedeckungen als auf den Köpfen ahnungsloser Wild West-Bewohner. Wer den bestimmten Hut eines NPCs ins Auge gefasst hat, muss sich vielleicht doch überlegen, sein Ehrgefühl für einen Ausgenblick auszuschalten.

Einzigartige Hüte finden: Und dann wären da natürlich noch die einzigartigen Hüte, die ihr an bestimmten Orten in der Spielwelt ausfindig machen müsst. Zum Beispiel der Piratenhut und der Wikingerhelm. Hier sind die Fundorte der einzigartigen Hüte in RDR 2.