Jagen in Red Dead Redemption 2 kann ganz schön knifflig sein: Bewegt ihr euch zu hastig oder schießt daneben, nehmen die meisten Tiere die Beine in die Hand und ihr steht steht mit leeren Armen da. Ein Spieler auf Reddit zeigt uns nun aber im Video, wie ihr Tieren in RDR 2 richtig das Fell über die Ohren zieht.

Elche jagen leicht gemacht

Der Spieler im Video macht Jagd auf einen "drei Sterne"-Elch - also ein recht seltenes Exemplar, das mit großer Wahrscheinlichkeit perfektes Fell verspricht. Und da wäre es natürlich ärgerlich, wenn das Tier bei einer falschen Bewegung einfach die Biege machen würde.

User "bowlcutsneverfade" hat aber einen Trick: Er nutzt den See, an dem der Elch rastet, sehr clever als Tarn-Möglichkeit. Seht selbst:

3-Sterne-Tiere sind besonders wertvoll: Mit dem Elch dürfte der Spieler einen ordentlichen Fang gemacht haben. Red Dead Redemption 2 lässt uns nach Tieren mit ein, zwei oder drei Sternen jagen. Je höher die Anzahl, desto größer die Chance auf perfekte Felle, die ihr wiederum teuer beim Trapper verkaufen könnt. Wie viele Sterne ein Tier hat, erkennt ihr, wenn ihr es mithilfe der Schultertasten untersucht.

Red Dead Redemption 2 ist für PS4 und Xbox One erhältlich.