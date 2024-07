Red Dead Redemption 2-Spieler findet vermeintlich peinlichen Fehler auf Grabstein - doch der ist aus einem ganz besonderen Grund so gewollt

Auf dem Grabstein steht "Thomas Downs" anstatt "Thomas Downes". Versteckt sich dahinter ein peinlicher Rechtschreibfehler seitens Rockstar Games? Die Community vermutet eher ein historisches Detail dahinter. (Bild: Reddit / TheOneShotKidd)

Erinnert ihr euch noch daran, als die Hoden eines Pferdes DAS Gesprächsthema Nummer 1 in der Gaming-Welt waren? Auch wenn die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 mittlerweile über fünf Jahre her ist, haben die Fans wahrscheinlich noch immer nicht jedes Detail im Spiel entdeckt. Ein neuer Fund, der auch nur ein simpler Fehler sein könnte, zeigt die Detailverliebtheit der Entwickler*innen.

Rechtschreibfehler auf Grabstein ist nur eines von vielen Details

Zuerst einmal wollen wir euch aber vom Fund berichten. Auf Reddit teilt nämlich “TheOneShotKidd“ ein Bild vom Grab des Charakters Thomas Downes. Auffällig dabei ist, dass auf dem Grab lediglich „THOMAS DOWNS“ zu lesen ist.

Alles nur ein simpler Rechtschreibfehler seitens Rockstar Games? Die Community würde dem nicht zustimmen. In der am besten bewerteten Antwort von Reddit-User*in “Rass_Cunningham“ steht, dass es früher mehr Analphabet*innen als heute gegeben hat, was den Rechtschreibfehler erklären würde.

Eine Recherche ergibt, dass bis zum Jahr 1875 in den USA etwa 80 Prozent der Bevölkerung lesen und schreiben konnten – wobei diese beiden Begriffe nicht immer unbedingt kombiniert werden sollten.

Auch wenn ein Teil dieser 80 Prozent beide Fähigkeiten beherrscht hat, so konnten wiederum andere nur lesen und selbst kaum schreiben, weil dafür andere Skills vonnöten sind. Es wäre die einfachste Erklärung für den ‘fehlerhaften Grabstein‘, dass unterentwickelte Fähigkeiten beim Schreiben das “e“ von “Downes“ verschlucken.

Den ersten Teil von Red Dead Redemption könnt ihr ebenfalls auf aktuelleren Geräten wie der Nintendo Switch und PlayStation 4 spielen:

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für PS4 und Switch im ersten Trailer

Auf Reddit gibt “TheEmperorsNewHose“ weitere Hintergründe zum Thema, die mit unserem Bild übereinstimmen. Auch bei den Namen des Adels (dieses Mal in den UK) waren Rechtschreibfehler verbreitet. Teilweise durch simple Fehler oder schwer lesbare Buchstaben auf Geburtsurkunden, teilweise aber auch aus praktischen Gründen, damit ein Name zum Beispiel angenehmer zu lesen und auszusprechen ist.

Hobby-Historiker*innentum beiseite: Wir können uns dem Kommentar von “ICantDoABackflip“ nur anschließen. Er oder sie hebt positiv hervor, wie sich die Community über das Detail rätselt und nach möglichen Erklärungen sucht, anstatt sich lediglich mit „einem Fehler seitens den Entwickler*innen“ zufriedenzugeben.

Das beweist nur nochmals die detailgetreue Arbeit der Entwickler*innen und zeigt, wieso schrumpfende Pferdehoden und falsch-beschriebene Grabsteine in Videospielen für interessante Unterhaltungen sorgen können, bei denen man sogar etwas lernen kann.

Was ist euer Lieblingsdetail in Red Dead Redemption 2?