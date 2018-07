Red Dead Redemption 2 - Rockstar kündigt offizielles Lösungsbuch zum Spiel an

Rockstars Western-Spiel Red Dead Redemption 2 wird allem Anschein nach ziemlich groß und ziemlich umfangreich. Für alle, die jedes noch so kleine Geheimnis und jedes Detail in der Spielwelt entdecken, aber dabei nicht ewig suchen wollen, hat Rockstar nun das offizielle Lösungsbuch zum Spiel angekündigt, das in Zusammenarbeit mit Piggyback entsteht.

Dieser enthält Informationen zu sämtlichen Figuren und Missionen im Spiel, ein separates Kapitel zu den Schatzkarten sowie diverse Übersichten und ein Glossar.

Der Guide ist in 2 Varianten erhältlich: Während die Standard-Edition mit einem Softcover daherkommt, besitzt die Collector's Edition ein Hardcover und ist darüber auf hochwertiges Kunstpapier gedruckt. Zusätzlich enthält es eine Galerie mit Artworks der Charaktere im Spiel.

Die Versionen von Red Dead Redemption 2

Das steckt in der normalen Edition, Collector's Edition und Co.

Das Lösungsbuch zu Red Dead Redemption 2 soll pünktlich zum Release des Spiels am 26. Oktober verfügbar sein. Für weitere Informationen zum Spiel empfehlen wir euch unsere umfangreiche Preview.