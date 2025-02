Wartezeit bis GTA 6 verkürzen: Red Dead Redemption 2 ist gerade so günstig wie noch nie

Wenn ihr bisher Red Dead Redemption 2 noch nicht nachgeholt habt, ist jetzt die Chance dafür gekommen.

2025 soll endlich das Jahr von GTA 6 werden. Da wir uns aber noch früh im Jahr befinden, müssen wir aktuell mit wenigen Informationen und vor allem ohne das Spiel auskommen. Das bedeutet aber nicht, dass eure Konsolen und PCs bis zum Release schlafen müssen.

Tatsächlich könnt ihr aktuell ein anderes, beliebtes Spiel der Entwickler*innen von Rockstar Games zum bisher tiefsten Preis im Sale ergattern.

Red Dead Redemption 2 so günstig wie noch nie

14:15 Red Dead Redemption 2 - Test-Video zur PC-Version - Test-Video zur PC-Version

Autoplay

Preis Epic Games Store: 14,99 Euro bis zum 24. Februar 2025 (75 % Rabatt)

14,99 Euro bis zum 24. Februar 2025 (75 % Rabatt) Preis PlayStation Store: 19,79 Euro bis zum 13. Februar 2025 (67 % Rabatt)

19,79 Euro bis zum 13. Februar 2025 (67 % Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 96

Darum geht’s: In Red Dead Redemption 2 spielt ihr den Outlaw Arthur Morgan. Mit der Van-der-Linde-Gang begeht er unterschiedliche Verbrechen, um mit dem erbeuteten Geld fernab von Recht und Gesetz zu leben.

Während Arthur sich mit den restlichen Bandenmitgliedern auf der Flucht vor dem Gesetz und Kopfgeldjäger*innen befindet, treten vermehrt gruppeninterne Konflikte an die Oberfläche.

Trotz der Zahl im Namen ist Red Dead Redemption 2 das Prequel zu Red Dead Redemption, spielt also vor dessen Ereignissen. Um in den Genuss des epischen und emotionalen Abenteuers zu kommen, müsst ihr also nicht zwingend den ersten Teil gespielt haben.

Red Dead Redemption 2 ist mit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2018 das bisher aktuellste Singleplayer-Abenteuer aus dem Hause Rockstar. Unabhängig davon, ob ihr etwas mit den GTA-Spielen anfangen könnt, empfehlen wir euch einen Blick ins Spiel.

Die extrem stimmungsvolle Spielwelt und die abwechslungsreichen Charaktere konnten viele Spieler*innen weltweit begeistern, was dem Spiel über 175 Auszeichnungen einbrachte. Nur fürs damalige Game of the Year 2018 hat’s nicht ganz gereicht – hier musste sich RDR2 God of War geschlagen geben.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr RDR2 bereits gezockt und wie waren eure Eindrücke zum Spiel? Oder habt ihr nun vor, das Spiel vor dem Release von GTA 6 nachzuholen?