Soeben wurden in Los Angeles, USA bei den The Game Awards 2018 die besten Spiele des Jahres in insgesamt 22 Kategorien gekürt.

Zu den großen Gewinnern des Abends zählten wie erwartet God of War und Red Dead Redemption 2, die zusammen sieben Preise abstaubten.

The Game Awards 2018

Alle wichtigen News & Trailer im Überblick

Beim wohl wichtigsten Award des Abends, der Auszeichnung "Spiel des Jahres", setzte sich Kratos gegen Arthur Morgan durch.

Nachfolgend erklären wir euch, was die Game Awards sind und zeigen eine vollständige Liste aller Gewinner. Die Sieger haben wir gefettet.

Die Gewinner im Überblick:

Game of the Year: God of War

Best Ongoing Game: Fortnite

Best Game Direction: God of War

A Way Out

Detroit: Become Human

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Best Narrative: Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

God of War

Life is Strange 2: Episode 1

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Best Art Direction: Return of the Obra Dinn

Assassin's Creed Odyssey

God of War

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Best Music/Score: Red Dead Redemption 2 (Woody Jackson)

Celeste (Lena Raine)

God of War (Bear McCreary)

Marvel's Spider-Man (John Paesano)

Ni No Kuni 2 (Joe Hisaishi)

Octopath Traveler (Yasunori Nishiki)

Red Dead Redemption 2 (Woody Jackson)

Best Audio Design: Red Dead Redemption 2

Best Performance: Roger Clarkas (Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2)

Bryan Dechartas (Connor, Detroit: Become Human)

Christopher Judgeas (Kratos, God of War)

Melissanthi Mahutas (Kassandra, Assassin's Creed Odyssey)

Roger Clarkas (Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2)

Yuri Lowenthalas (Peter Parker, Marvel's Spider-Man)

Games for Impact: Celeste

11-11 Memories Retold

Celeste

Florence

Life is Strange 2: Episode 1

The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories

Best Indie Game: Celeste

Celeste

Dead Cells

Into the Breach

Return of the Obra Dinn

The Messenger

Best Mobile: Florence

Best VR Game: Astro Bot Rescue Mission

Best Action Game: Dead Cells

Best Action/Adventure Game: God of War

Assassin's Creed Odyssey

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

Best Roleplaying Game: Monster Hunter: World

Dragon Quest XI

Monster Hunter: World

Ni No Kuni 2

Octopath Traveler

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Best Fighting Game: Dragon Ball FighterZ

Best Family Game: Overcooked 2

Best Strategy Game: Into the Breach

Best Sports/Racing Game: Forza Horizon 4

Best Multiplayer Game: Fortnite

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

Best Student Game: Combat 2018

Combat 2018

Dash Quasar

JERA

LIFF

RE: Charge

Best Debut Indie Game: The Messenger

Donut County

Florence

Moss

The Messenger

Yoku's Island Express

Was sind die Game Awards?

Die The Game Awards sind eine alljährlich stattfindende Preisverleihung für Videospiele, die gerne als "Oscars der Gaming-Welt" betitelt werden.

Neben der Award-Show gibt es jedes Jahr zudem unzählige Ankündigungen und Trailer zu kommenden Blockbuster-Titeln.

GamePro.de gehört ebenso wie unsere Schwesterseite GameStar.de zur Fachjury der Game Awards 2018.

Was sagt ihr zu den Gewinnern der Game Awards 2018?