‘Meine Schenkel haben mich gekillt': Arthur-Schauspieler verrät seinen härtesten Part in Red Dead Redemption 2

Arthur Schauspieler Roger Clarke hat über die Dreharbeiten zu Red Dead Redemption 2 gesprochen.

Red Dead Redemption 2 hat sich mehr als 53 Millionen Mal verkauft und begeistert Spieler*innen weltweit mit einer detailgetreuen Welt. Die vielen kleinen liebevollen Einzelheiten bemerkt ihr nicht nur in der großen Western-Spielewelt, sondern auch am Protagonisten Arthur Morgan selbst.

Arthur Morgen leistet beachtliche Beinarbeit

In einem Interview mit Gamology verrät der Schauspieler Roger Clark, der das Motion Capture für Arthur Morgan lieferte, die schwierigste Aufgabe beim Darstellen von Arthur. Und zwar finde sich die nicht beim Hervorrufen von Emotionen oder Ähnlichem, sondern in der sportlichen Aktivität des Kauerns.

Konkret erzählt Roger Clark übersetzt das Folgende über seine Erfahrung beim Herumkauern als Arthur Morgan:

„Die Leute fragen mich oft, was das Schwierigste an Red Dead 2 war, und ich sage ihnen dann, dass es das Herumrennen in der Hocke war. Wir sind nämlich, glaube ich, ein paar Tage kauernd herumgelaufen. […] Drei Tage später brachten mich meine Oberschenkel um.“ Roger Clark, Schauspieler von Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2

Roger Clarke spielt Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 (Quelle: BAFTA Guru)

Die Liebe zum Detail von Rockstar Games wurde für Roger Clark zur Herausforderung. Es genügte nämlich nicht nur eine Art der Bewegung in der Hocke, es musste unbedingt noch mehr Variation her.

Also rannte, lief oder schlich Clark nicht nur im Motion Capture in der Hocke, sondern tat dies auch mit einer oder zwei Pistolen in der Hand sowie mit einem Gewehr auf dem Rücken. Wie ihr seht, steckt eine Menge Beinarbeit hinter einer eigentlich simplen aber praktischen Funktion.

Wenn ihr den ersten Teil von Red Dead Redemption nochmals auf etwas modernerer Hardware als der PlayStation 3 oder der Xbox 360 erleben wollt, dann könnte der Port für PS4 und Nintendo Switch etwas für euch sein:

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für PS4 und Switch im ersten Trailer

Autoplay

Die Aussagen von Roger Clark lassen uns mit Bewunderung für die Arbeit der Schauspieler*innen zurück, die mit ihrem Herzblut Videospielcharaktere zum Leben erwecken und ihnen eine erinnerungswürdige Persönlichkeit verpassen. Die harte Arbeit scheint sich aber auch zu lohnen, denn Roger Clark hat für seine Rolle als Arthur Morgan diverse Awards und Nominierungen bekommen.

Auch andere Schauspieler*innen haben in den letzten Jahren beachtliche Leistungen im Videospielbereich geboten, wie zum Beispiel der Cast hinter dem RPG-Meisterwerk Baldur’s Gate 3, von denen unter anderem Neil Newbon mehrere Awards für seine Darstellung des Charakters Astarion bekommen hat.

Konnte euch ein oder eine Schauspieler*in mit ihrer Performance eines Videospielcharakters besonders überzeugen?