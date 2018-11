Red Dead Redemption 2 - Exploit verschafft euch alle Pferde des Spiels

Red Dead Redemption 2 für PS4 und Xbox One bietet insgesamt 19 verschiedene Pferde-Rassen. Wer eine bestimmte haben will, muss sie erst sorgsam in der Wildnis fangen, kaufen oder klauen.

Es gibt aber noch eine viel einfachere Methode, um Pferde zu bekommen - sogar die besten im gesamten Spiel.

Hier spawnen weißer Araber und Co.

Auf reddit berichten Spieler von einem Ort auf der Map, der wohl alle Pferde spawnen lässt.

Wo genau? Der Punkt befindet sich in Saint Denis. Wir haben ihn euch auf der Map (Bild oben) markiert.

Wie User Cerusia berichtet, könnt ihr hier euer Wunsch-Pferd erhalten.

Die Krux: Besucht ihr die Stelle, dann taucht immer nur ein beliebiges Pferd auf. Wollt ihr beispielsweise einen weißen Araber haben, das beste Pferd des Spiels, dann müsst ihr folgendes tun:

speichert in der Nähe

verlasst das Spiel und startet neu

sucht die Stelle erneut auf und schaut, welches Pferd diesmal gespant ist.

Bei insgesamt 19 Pferderassen kann es also etwas dauern, bis der gewollte Gaul auftaucht. Habt ihr aber etwas Glück, dann könnt ihr ohne große Warterei einen weißen Araber bekommen, ohne dass ihr extra aufsuchen und mit dem Lasso fangen müsst.

Cerusia habe hier schon einen weißen Araber bekommen, berichtet er in den Kommentaren des dazugehörigen Threads.