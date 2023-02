Redfall: Der Xbox-exklusive Vampir-Shooter setzt auf Online-Zwang - auch im Singleplayer

Redfall wirft seine langen, düsteren Schatten voraus: Um den Vampir- und Open World-Shooter von Arkane Austin spielen zu können, müsst ihr eine permanente Internetverbindung haben. Sogar dann, wenn ihr überhaupt keine Koop-Funktionen nutzen, sondern nur im Singleplayer-Modus spielen wollt.

Der neue Xbox- und Bethesda-Shooter Redfall kommt mit Online-Zwang

Die schlechte Nachricht zuerst: Ihr müsst immer online sein, wenn ihr Redfall spielt. Ja, auch im Singleplayer. Pech für alle mit schwachen Verbindungen oder Anbietern, bei denen gerne mal das Internet ausfällt.

Wieso das denn? Einen Grund dafür gibt Bethesda in den offiziellen Redfall-FAQs nicht an. Wir gehen aber stark davon aus, dass die Maßnahme ergriffen wird, um als Kopierschutz zu dienen. Wer ständig online offiziell angemeldet sein muss, um Lizenzen abgleichen zu können, dürfte mit gecrackten Versionen Schwierigkeiten bekommen.

Die gute Nachricht: Es dauert jetzt gar nicht mehr so lange, bis das neue Spiel der Prey-Macher Arkane Austin erscheint. Dank des neues Trailers und der Developer Direct-Präsentation von Xbox und Bethesda wissen wir, dass Redfall am 2. Mai erscheinen soll. Es kommt exklusiv für Xbox Series S/X sowie PC und ist direkt zum Launch im Game Pass verfügbar.

Was euch in Redfall erwartet, zeigt der untere Gameplay-Trailer:

11:49 Redfall: Der Vampirshooter ballert sich durch neues Gameplay und verrät das Releasedatum

Wird Redfall Microsofts Far Cry? Redfall klingt immer vielversprechender und mausert sich zu einem der spannendsten Titel des Jahres. Eine immersiv simulierte Open World à la Prey mit Vampiren und Koop-Optionen wirkt jedenfalls wie ein sehr interessanter Mix.

Shooter im Stil von Far Cry: Dabei betonen die Menschen hinter dem Spiel, dass es bei Redfall eben eher in die Richtung eines Far Cry geht, als in die von Left 4 Dead und ähnlichen Titeln. Seit seiner Ankündigung wird Redfall wohl immer wieder in die falsche Schublade gesteckt. Aber es kann eben auch ganz allein gespielt werden, es gibt NPCs, eine Heimatbasis und vieles mehr.

Mehr zum Spiel Redfall gibt es hier:

Falls ihr bei Arkane direkt an Deathloop denkt, seid ihr schief gewickelt: Seit Dishonored 2 gibt es nicht mehr nur ein Arkane-Studio, sondern zwei. Arkane Lyon zeichnet dabei zum Beispiel für Deathloop verantwortlich und Arkane Austin hat 2017 Prey veröffentlicht. Was wiederum nichts mit dem Prey von Human Head aus dem Jahr 2006 zu tun hat. Ja, sorry – wir wissen auch nicht, wieso das alles immer so kompliziert sein muss.

Wie steht ihr zum Online-Zwang im Singleplayer? Habt ihr verlässliches Internet zuhause?