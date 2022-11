Resident Evil 4-Fan-Spin-Off widmet sich meiner Hassliebe aus dem Spiel und ich bin begeistert

Wenn ich an das Resident Evil 4-Gameplay denke, kommt mir natürlich sofort die revolutionäre Schulterkamera in Kombination mit dem Action-Fokus in den Sinn. Dann wandern meine Gedanken zum "ganz besonderen" Inventar-Management und ich bekomme leichtes Augenzucken.

Das System erinnert mich ein wenig an Situationen im echten Leben, in denen ich eigentlich schnell los muss und daran scheitere, all meine Sachen in eine viel zu kleine Tasche zu stopfen. Die stressige Herausforderung passte irgendwie perfekt zum Survivalhorror-Konzept, machte mich aber auch regelmäßig wahnsinnig. Nun ist das Fanspiel zu diesem Element für alle aktuellen Konsolen erschienen.

Inventar-Tetris wie in Resi 4

"Zwei vertikale plus drei horizontale Plätze für dieses Objekt - oder doch lieber drehen, damit drei vertikale, plus zwei horizontale draus werden und ich die anderen Sachen besser daneben friemeln kann?" Ganz normale Überlegungen, die ich in Tetris treffe, aber eben auch beim Managen des Resi 4-Inventars. Da nimmt eine Pistole nämlich nicht einfach zwei oder drei Slots ein, sondern belegt ihrer Form entsprechend Plätze.

Spiel im Spiel bei RE 4: Mit dem begrenzten Taschen-Platz hauszuhalten und immer nur das Nötigste mitzunehmen, ist eine der Standard-Herausforderungen in Survivalhorror-Spielen, aber Resi 4 hat das auf ein anderes Level gehoben. Das Inventar-Tetris wurde im Prinzip zu einem eigenen Minispiel im Spiel. Eigentlich ziemlich genial, aber wenn ich gerade einfach nur Zombies und Monster abknallen will und erst Ordnung schaffen muss, zerrt das ordentlich an meiner Geduld.

0:48 Save Room macht aus dem Resident Evil 4-Inventar ein neues Puzzle-Spiel

Der Fantitel Save Room pickt sich genau dieses Element aus Resi 4 heraus und macht ein eigenständiges Spiel daraus. Das heißt: Offiziell wird das Spiel einfach nur als "Organisations-Puzzle" bezeichnet, nicht als RE4-Spin-off, aber wer den Survivalhorror schon mal gezockt hat, sollte sofort Flashbacks bekommen. Wie in der Vorlage können wir unsere Knarren bei diesem Puzzlespiel nicht nur drehen, sondern auch nachladen, um Platz zu sparen. Genauso können wir Items stacken.

Was soll ich sagen: Ich liebe diese so absurde wie clevere Idee und denke, das ist einfach das perfekte Spiel, um mir die Wartezeit auf das Remake von Resident Evil 4 zu verkürzen. Und seit dem 11. November gibt es den Titel sogar auf allen geläufigen Konsolen! Der PC-Release erfolgte bereits im April.

Das Remake, das mein Kollege Chris auf einem Preview-Event anzocken durfte und das ebenfalls die einzigartige Inventarverwaltung enthält, erscheint dagegen erst nächstes Jahr, nämlich am 24. März 2023.

Was haltet ihr von der Spiele-Idee und welche Gefühle löst das Inventar-Management von Resi 4 bei euch aus?