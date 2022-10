Nach Resident Evil 4 bekommt ein anderer Fan-Liebling wohl erstmal kein Remake

Das Resident Evil 2-Remake wurde von Fans und Kritik gefeiert, auch die Neuauflage zu Teil 3 kam größtenteils gut an. Im nächsten Jahr erscheint das Resident Evil 4-Remake und wirkt so, als würde es ebenfalls ein wahres Fest für Fans. Theoretisch könnte Capcom also einfach ewig so weitermachen und alle älteren Teile, die beliebt waren, auf ein Neues veröffentlichen. Aber ein ganz bestimmtes Spiel soll wohl erst einmal keine Frischzellenkur verpasst bekommen: Code Veronica.

Resident Evil 4 Remake könnte vorerst die letzte Neuauflage des Franchises bleiben

Kein Code Veronica-Remake? Auf die Frage hin, ob auch der Fan-Liebling Resident Evil: Code Veronica irgendwann ein Remake spendiert bekommt, hat Capcom jetzt eine Antwort geliefert. Leider eine etwas ernüchternde, zumindest wenn ihr auf eine Neuauflage spekuliert: Aktuell sei nichts Derartiges geplant.

Zumindest sagt das der Producer Yoshiaki Hirabayashi gegenüber NoisyPixel. Es gebe jedenfalls keine konkreten Pläne, ein Remake zu Resident Evil Code Veronica zu machen. Allerdings wird die Möglichkeit auch nicht bis in alle Ewigkeit ausgeschlossen.

Aktuell liege der Fokus ganz auf dem Remake zu Resident Evil 4. Aber im Hinblick auf die Neuauflage von Code Veronica sagt der Producer, es liege zumindest im Bereich des Möglichen, wenn "die Gelegenheit komme, vielleicht". Das klingt weder besonders enthusiastisch noch als sei es unmöglich.

Das ist Code Veronica: Resident Evil Code Veronica ist im Jahr 2000 zunächst exklusiv für den Sega Dreamcast erschienen. Später folgten noch eine Version für den Gamecube und eine für die PS2, allerdings mit einem zusätzlichen X im Titel.

Worum geht's? In RE Code Veronica sucht Claire Redfield weiterhin nach ihrem Bruder. Die Handlung spielt auf einer Insel und ist zeitlich zwischen Resident Evil 2 und 3 angesiedelt. Letzten Endes verschlägt es die beiden Hauptfiguren Claire Redfield und Steve Burnside sogar in die Antarktis. Wir treffen auch auf alte Bekannte wie Albert Wesker oder Chris Redfield.

Bis das Resident Evil 4-Remake erscheint, dauert es jetzt gar nicht mehr so lange, in einigen Monaten ist es schon so weit. Offiziell soll das RE4-Remake am 24. März 2023 erscheinen. Geplant ist der Release offiziell für PS4, PS5, Xbox Series S/X und den PC. Hier findet ihr unsere große GamePro-Preview zum Resident Evil 4-Remake.