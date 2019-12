Resident Evil 2 bekommt offenbar bald ein Resident Evil 3-Update

Mit der gestrigen Ankündigung des Resident Evil 3-Remakes bringt Capcom das nächste PS1-Kapitel der Horrorreihe zurück. Das muss aber nicht heißen, dass Resident Evil 2 jetzt nichts mehr zu sagen hat. Ganz im Gegenteil sogar, denn offenbar erwartet uns im diesjährigen Horror-Remake ein Update, das die Brücke zu Resident Evil 3 schlagen soll.

Schon vor ein paar Wochen wurden Resident Evil 2-Fans darauf aufmerksam, dass auf Steam ein neues Achievement für das Spiel aufgetaucht ist. Damals war die Trophäe lediglich ein Platzhalter und niemand wusste so recht, wie sich die Herausforderung freischalten und abschließen lässt.

Jetzt wurde das Geheimnis aber gelüftet.

Mittlerweile hat das Steam-Achievement nämlich einen Namen und eine Beschreibung bekommen:

The achievement that was recently added for Resident Evil 2 on Steam has been unveiled, related to Resident Evil 3 https://t.co/QWWlHAwTqJ pic.twitter.com/A2sXBi4gec