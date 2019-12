Resident Evil 3 Remake: Neue Gameplay-Szenen & mehr veröffentlicht

Resident Evil 3 kommt tatsächlich als Remake: Was lange gemunkelt, spekuliert und dann geleakt wurde, steht seit gestern ganz offiziell fest. Zur Neuauflage des Klassikers rund um Jill Valentine und den Nemesis kommt auch noch der asymmetrische Multiplayer-Modus namens Resident Evil: Resistance dazu. Nach dem Ankündigungs-Trailer haben die Entwickler jetzt auch noch ein Video mit ersten Gameplay-Szenen und jeder Menge Zusatz-Infos veröffentlicht.

Resident Evil 3-Remake: Fans reagieren begeistert auf die Ankündigung

Vorfreude pur: Aufgrund des gelungenen Vorgängers setzen viele Fans große Hoffnungen in das erneute Remake. Das Original-Resident Evil 3 war zwar nicht unbedingt der beste Teil der Reihe, genießt unter Fans aber trotzdem einen guten Ruf.

Der Trailer samt Ankündigung stößt dementsprechend auf viel Gegenliebe im Netz. Auch, dass der Wunsch nach diesem nächsten Remake in Erfüllung geht, freut viele Fans natürlich. Das recht nahe Release-Datum ist ebenfalls eine gelungene Überraschung.

GamePro-User Chino schreibt:

"Genial, und das schon im April 2020, danke Capcom!"

I am SO HYPE for the Resident Evil 3 Remake. — ally ? (@grumpyrobins) December 10, 2019

19MarvRocks85 schreibt:

"Schon am 3. April? Wie geil ist das denn? Dann wird das Frühjahr 2020 ja noch großartiger."

Let it sink in that we're getting these 4 in the span of 3 months



March 3rd 2020 Final Fantasy VII Remake

April 3rd 2020 Resident Evil 3 Remake

April 16th 2020 Cyberpunk 2077

May 29th 2020 Last Of Us 2



This is a year we are gonna be living in soon ppl ??? pic.twitter.com/7yIno02to0 — BSK Resident Evil 3 (@BSKtheKing) December 10, 2019

GamePro-Nutzer Chains könnte wie einige andere allerdings auf den Multiplayer-Modus verzichten:

"Hammer. Dann kann man ja Nemesis auf die Nase hauen. Den Multiplayer brauche ich zwar nicht, aber wenn es im Preis mit drin ist, warum nicht."

Anyone else find it weird that the resident evil 3 is the campaign for resistance. It’s like they knew resistance was trash so they lumped res 3 with with it ? — RoBo Rob GAMING! (@Roborob93) December 10, 2019

IceSaac freut sich ebenfalls:

"Sieht in jedem Fall sehr hochwertig aus. Wird ein geiler Frühling, erst Resi 3 und dann Last of Us Part 2 ... da kann das neue Jahr kommen!"

Einige Menschen scheinen sich an das neue Design der Charaktere noch gewöhnen zu müssen, andere zeigen sich aber auch davon begeistert:

Carlos from resident evil 3 is mine yall can have leon — ? m ? (@vzepop_) December 10, 2019

Video zeigt Gameplay-Szenen und Third Person-Perspektive

Der Ankündigungstrailer zum Resident Evil 3-Remake zeigt in erster Linie Szenen aus einer First Person-Perspektive und dann anscheinend diverse Cutscenes. Darum haben sich viele Fans gefragt, ob das Resi 3-Remake wohl wie das RE2-Remake in der Third Person-Perspektive gespielt wird.

Immerhin wurde Resident Evil 7 komplett aus der First Person-Sicht gesteuert. Aber jetzt gibt es die Gewissheit. In einem neuen Video sehen wir einige erste Gameplay-Szenen, die auch die Perspektive zeigen. Die Poducer Peter Fabiano und Masachika Kawata bestätigen das auch und plaudern ordentlich aus dem Nähkästchen.

Darum geht's:

Mehr Action

Charakter-Redesigns

Third Person-Perspektive

Nemesis

Resident Evil: Resistance

Wie findet ihr das, was es bisher von Resident Evil 3 im Remake zu sehen gibt?