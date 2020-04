Seit dem 03. April ist das Remake von Resident Evil 3 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Falls ihr das Spiel ganz frisch habt und euch gerade im Startgebiet mit Jill fragt, wie denn das Feuer ausgeht und wo ihr den Bolzenschneider findet, um beispielsweise die Schrotflinte zu bekommen, dann findet ihr hier in unserem Guide die Antwort. Schritt für Schritt erklären wir euch die Lösung.

Wie lösche ich das Feuer?

Um an den Bolzenschneider zu gelangen, müsst ihr mit Jill zunächst das Feuer im Startgebiet löschen. Dazu benötigt ihr den passenden Schlauch, den ihr mit dem Hydranten verbindet.

Wo finde ich den Schlauch? Nehmt den Weg durch Moon's Donuts, lauft einmal durch das Diner und geht hinten rechts nach draußen ins Freie. Zu eurer rechten Seite seht ihr nun Kite Bros Railway. Im hinteren Bereich des Gebäudes findet ihr den Löschschlauch.

Wo finde ich den Bolzenschneider?

Habt ihr erst den Feuerschlauch im Inventar, ist der Weg bis zum Bolzenschneider nicht mehr weit. Nehmt den gleichen Weg zurück zum Hydranten und verbindet den Schlauch über das Inventar.

Nach einer kurzen Cutscene, in der Jill das Feuer löscht, ist der Weg frei. Geht jetzt weiter um die nächste Ecke und betretet die Garage. An der Wand wartet auch schon der Bolzenschneider darauf von euch eingesammelt zu werden.

Nützliches Werkzeug: Nicht nur gelangt ihr mit ihm an die Schrotflinte, auch könnt ihr mit dem Tool allerhand zuvor verschlossene Türen öffnen. Wichtig: Hat er seinen Zweck erfüllt, alle Ketten wurden gesprengt, findet ihr neben seinem Symbol im Inventar einen Mülleimer. Ihr könnt ihn jetzt ohne Nachteile einfach entsorgen.

Wo finde ich die Schrotflinte?

Abschließend wollen wir euch natürlich auch noch verraten, wie ihr direkt zu Beginn an die überaus starke Schrotflinte gelangt, die euch das Leben gegen die zahlreichen Zombie-Horden und andere Abscheulichkeiten deutlich erleichtert.

Ihr erinnert euch an die Stelle, an der ihr den Schlauch eingesammelt habt? Geht zurück in das Gebäude mit der Aufschrift Kite Bros Railway und begebt euch im hinteren Bereich durch die Tür.

Im Raum findet ihr nicht nur einige Spinde mit nützlichen Items, auch hängt verschlossen an der Wand die gute Schroti. Nutzt ihr jetzt den Bolzenschneider an der Stelle, gehört die beliebte Resi-Waffe euch.

Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen. Habt ihr noch Fragen zu Resident Evil 3, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. In den kommenden Tagen werdet ihr auf GamePro.de noch viele weitere nützliche Tipps und coole Infos zum Horror-Adventure finden.