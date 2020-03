Neues Resident Evil 3-Gameplay: Raccoon City ist auf PS4 umwerfend

Der im Vergleich zum Vorgänger viel größere Action-Fokus des Resident Evil 3-Remakes mag zwar die Spielerschaft spalten, über eine Sache dürften sich aber alle Fans einig sein: Die Neuauflage sieht dank Capcoms RE-Engine fantastisch aus.

Was ist neu? Vor Kurzem zeigte Capcom via Twitch weiteres, ausführliches Gameplay zu Jill Valentines kommendem Horror-Trip, das ihr hier im Artikel als Youtube-Video anschauen könnt. Gespielt und gestreamt wurde auf der PS4 in knackigen 1080p und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde.

Was ist zu sehen? Das Video zeigt Heldin Jill, die sich durch die Zombie-verseuchten Straßen von Raccoon City schlägt. Besonders auffällig sind hier die vielen Details, mit denen Capcom die schaurige Stadt liebevoll zum Leben erweckt. In den Schaufenstern überlappen sich die Werbe-Flyer, munter verteilte Neon-Schilder werfen einen bunten Schimmer auf die dunklen Straßen und spenden uns zumindest ein wenig Licht.

Ihr könnt Resident Evil 3 vor Release selbst ausprobieren

Wie schon fürs Resident Evil 2-Remake veröffentlicht Capcom vor dem Release eine kostenlose Demo zu Resident Evil 3, die ihr euch für PS4, Xbox One und den PC herunterladen könnt.

Einen Release-Termin hat die Demo noch nicht, allerdings sollte sie nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Schließlich ist der Erscheinungstermin des eigentlichen Spiels nicht mehr fern.

Die Neuauflage des Horror-Action-Spiels erscheint am 3. April 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Mehr Infos zu Resident Evil 3 lest ihr in unserer Preview. Kollege Dennis Michel konnte das Spiel bereits im Vorfeld ausprobieren: