Resident Evil 3 zeigt, wie gefährlich Nemesis ist & Fans bekommen Angst

Mit dem kommenden Remake von Resident Evil 3 gibt es natürlich auch ein Wiedersehen mit dem wohl bekanntesten Resident Evil-Monster: Nemesis. Wie schon Mr. X aus Resident Evil 2 wird uns Nemesis im Spielverlauf öfter begegnen und dabei (fast) unbesiegbar bleiben. Anders als der Tyrant, stapft euch der Nemesis aber nicht in aller Ruhe hinterher.

Weglaufen ist keine Option

Ganz im Gegenteil sogar: Passend zum eher actionorientieren Gameplay von Resident Evil 3 ist der faulige Hüne sogar recht fix unterwegs. Wie ein Gameplay-Clip, der auf Twitter herumgeht, aktuell zeigt, sprintet und hüpft Nemesis wie verrückt umher und garantiert damit jede Menge Jump Scares.

Nemesis Sprinting and Jumping In Front of you...so all those who thought Nemesis was going to walk..think again #ResidentEvil3Remake

Einfach die Beine in die Hand zu nehmen und davon zu laufen, wird in Resident Evil 3 wohl nicht funktionieren. Kaum haben wir begriffen, dass Nemesis überhaupt in der Nähe ist, steht er schon vor uns. Das macht den ohnehin schon übermächtigen Gegner natürlich noch gefährlicher.

Und spätestens jetzt machen sich viele Fans in die Hose.

Da es kaum möglich ist, sich nicht vom Nemesis erschrecken zu lassen, zweifeln manche Spieler derzeit schon, ob sie überhaupt in der Lage sind, das Remake durchzustehen.

Me, the second he puts a lil pep in his step pic.twitter.com/OOQLAUyM2C — bria (@itsactuallybria) February 25, 2020

Everyone that cried about X are just going to quit video games when Nemmy comes for them. pic.twitter.com/hgOoo8ZjeF — Insein??? (@Insein81) February 25, 2020

"Alle, die schon wegen Mr. X geweint haben, werden Videospiele gleich ganz aufgeben, wenn Nemesis Jagd auf sie macht."

Wer möchte, darf sich auch vor dem Release von Resident Evil 3 ein Bild davon machen, wie furchteinflößend Nemesis wirklich ist. Wie Capcom bestätigt hat, wird es nämlich wieder eine spielbare Gratis-Demo geben. Wann die aber zur Verfügung steht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Resident Evil 3 Remake erscheint am 3. April 2020 für PS4 und Xbox One.