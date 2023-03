Resident Evil 4 Remake: Jetzt bei Amazon vorbestellen und Steelbook kostenlos abstauben

Wenn ihr das Resident Evil 4 Remake jetzt bei Amazon vorbestellt, bekommt ihr das Steelbook kostenlos als Bonus dazu.

Schon in knapp zwei Wochen erscheint das Resident Evil 4 Remake. Falls auch ihr es kaum noch erwarten könnt, dann könnt ihr die Neuauflage des Horror-Klassikers jetzt bei Amazon vorbestellen und euch dabei das hübsche Steelbook als Vorbesteller-Bonus sichern. Das Angebot gilt für alle drei Konsolen-Versionen, also für PS5, PS5 und Xbox Series X. Hier findet ihr es:

Den Vorbesteller-Bonus bekommt ihr, solange der Vorrat an Steelbooks reicht. Geliefert wird zum Release-Termin am 23. März. Natürlich könnt ihr Resident Evil 4 auch bei anderen Händlern wie MediaMarkt und Saturn vorbestellen. Dort bekommt ihr aber kein Steelbook, sondern in der Regel die Standard-Version oder die sogenannte Lenticular Edition. Letztere soll einen Schuber mit 3D-Wackelbild liefern. Hier findet ihr sie:

Was bietet das Resident Evil 4 Remake?

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Das Remake von Resident Evil 4 soll den Klassiker natürlich vor allem grafisch auf den aktuellen Stand bringen, es wird aber auch Änderungen am Gameplay und insbesondere der Steuerung geben. So hatte zwar schon das Original eine moderne Third-Person-Perspektive, wir mussten damals aber zum Schießen stets stillstehen. Damit wird es nun vorbei sein, das neue Resident Evil 4 soll sich ganz modern steuern.

Auch die Quick Time Events sollen entfallen und die eine oder andere nervige Stelle entschärft werden. Dafür soll es neue Nebenmissionen und Gegnertypen sowie mindestens eine neue Waffe geben. An der Story-Prämisse ändert das natürlich nichts: Nach wie vor müssen wir als Leon in der spanischen Provinz die Tochter des Präsidenten aus den Fängen einer mysteriösen Sekte retten. Hier gibt es mehr Infos: