Resident Evil 4: Die Suche nach Ashley hat bereits begonnen und ihr könnt mitmachen

In Resident Evil 4 Remake bekommen wir es wie schon im Original wieder mit Ashley zu tun.

Resident Evil 4-Fans, die es gar nicht mehr aushalten, bis das Remake erscheint: Ihr könnt euch freuen! Es gibt jetzt nämlich ein ARG (Alternate Reality Game), mit dem ihr euch die Wartezeit versüßen könnt. Das Online-Rätselraten dreht sich um Baby Eagle aka Ashley, die Lieblingsfigur aller Spieler*innen aus dem Original (kleiner Spaß!).

Auf der Suche nach Baby Eagle, der Tochter des Präsidenten in Resident Evil 4

Darum geht's: Mit Resident Evil 4 bekommt eines der beliebtesten Resident Evil-Spiele ein Remake. Das frischt das in die Jahre gekommene Spiel ordentlich auf. In etwa erwartet uns wohl ungefähr das, was auch die Neuauflagen von Resident Evil 2 und 3 gebracht haben: eine frische Optik und viele Quality of Life-Verbesserungen.

Mehr dazu erfahrt ihr zum Beispiel hier in unserer GamePro-Preview zu Resident Evil 4 oder hier:

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Bis zum Release von Resident Evil 4 dauert es aber noch ein bisschen. Der steht nämlich erst am 24. März an. Aber die Menschen hinter dem Spiel haben sich eine besondere, nette Kleinigkeit ausgedacht. Ihr könnt euch nämlich jetzt schon an der Suche nach Ashley beteiligen.

So funktioniert's: Dafür müsst ihr lediglich die Seite babyeagleismissing.com besuchen. Dort werdet ihr dann kurzerhand als Handler rekrutiert und sollt bei der Suche nach Baby Eagle, also der Tochter des Präsidenten aka Ashley helfen. Die ist nämlich verschwunden, wie wir alle wissen.

Auf der Webseite könnt ihr dann anhand einiger Hinweise ein größeres, übergeordnetes Rätsel um Ashleys Verbleib lösen. Zunächst einmal bedeutet das beispielsweise, zerrissene Dokumente wieder ordentlich zusammen zu flicken und die dann mit der Lupe zu untersuchen. Tippt ihr eure Ergebnisse dann ein, erhaltet ihr den nächsten Hinweis und so weiter.

Zugegebenermaßen sind wir bei der Suche nach Ashley nicht allzu weit gekommen, aber da gibt es bestimmt Fans, die mehr Zeit und Muße dafür haben. Offenbar handelt es sich bei der Rätselseite um eine Art Prequel für die Ereignisse aus Resident Evil 4.

Generell wird spannend, wie genau sich die Szenen mit Ashley letzten Endes dann im Remake spielen. Meine geschätzte Kollegin Samara freut sich zum Beispiel zwar auf das Resi 4-Remake, aber mit einer Ausnahme – Ashley.

Wie sind gespannt, ob das große Rätselraten rund um Baby Eagle Ashley die Story irgendwie in einem anderen Licht erstrahlen lassen kann. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr über eure Entdeckungen in den Kommentaren. Schreibt uns gerne, was ihr herausgefunden habt!

Wie gefällt euch das zusätzliche Rätseln auf der Webseite zu Resident Evil 4? Wie weit seid ihr schon gekommen?