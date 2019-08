Resident Evil 4-Spieler erledigt Kettensägen-Gegner nur mit einer Tür

Wer Resident Evil 4 gespielt hat, dürfte den fiesen Kettensägen-Gegner in guter Erinnerung haben. Der unangenehme Typ heißt eigentlich Dr. Salvador und hält extrem viel aus. Seine aufdringliche Art und die Kettensäge machen die Begegnung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es gibt aber auch Spieler, die lassen sich von sowas überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und erledigen ihn einfach nur mit einer Tür.

Wer braucht schon Waffen, wenn es auch Türen gibt?

Auf Holz klopfen: Der Resident Evil 4-Spieler mit dem YouTube-Kanal namens Dante Ravioli hat es sich in den Kopf gesetzt, die anspruchsvollsten Gegner im Spiel nur mit Hilfe von Türen zu erledigen.

Wie funktioniert das? Immer, wenn sich hinter einer Tür ein Gegner befindet und ihr die Tür auftretet, erleidet der Gegner ein kleines bisschen Schaden. Der reicht aus, um ihn auch vollständig zu erledigen, wenn dessen Energie niedrig genug ist.

Das dauert natürlich: Da Dr. Salvador aka der Kettensägen-Mann bekanntlich jede Menge Treffer einsteckt, dauert es unglaublich lang, ihm mit einer Tür den Garaus zu machen. Genauer gesagt: Ziemlich genau 14 Minuten.

Hier könnt ihr euch das erstaunlich geduldige Spektakel anschauen:

Neues Resident Evil?

Capcom lädt Fans zum Testen eines geheimen Ablegers ein

Noch härterer Resident Evil 4-Gegner verliert ebenfalls gegen Tür

Der Resident Evil 4-Fan Dante Ravioli hat sich aber nicht nur am Kettensägen-Typen versucht, sondern seine Methode auch an anderen Zombie-Gegnern erprobt. Dumm nur, dass bei so wenig wirklich kultigen und schwierigen Gegnern eine passende Tür in der Nähe ist.

Verdugo, anyone?! Einer der härtesten Gegner im ganzen Spiel, der Verdugo, lässt sich ebenfalls ohne Waffen und nur mit Hilfe einer Tür erledigen. Das Ganze zieht sich dann allerdings auch entsprechend hin, und zwar über zwei Stunden lang. Aber es geht!

Wer sich das wirklich komplett anschauen möchte, erhält hier die Gelegenheit dazu:

Wärt ihr jemals auf so eine Idee gekommen? Wie findet ihr die Videos?

Resident Evil 4 HD - Vergleichs-Screenshots ansehen