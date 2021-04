Resident Evil 8: Capcom veröffentlicht die Map und teast einen Boss aus RE4 an

Resident Evil Village und Resident Evil 4 haben einiges gemeinsam: Die Horror-Titel beginnen beide in einem kleinen Dorf und führen uns in ein Schloss. In RE8 kehren zudem der Händler und der Item-Koffer zurück. Und im nächsten Teil der Serie können wir auch wieder Türen und Fenster mit Gegenständen verrammeln. Aber damit nicht genug. Capcom hat jetzt eine Karte des Spielgebiets von Village veröffentlicht, die einen beliebten Endgegner aus RE4 zeigen könnte.

Das ist die Map von Resident Evil 8

Die von Capcom veröffentlichte Karte (via IGN) zeigt das Dorf, in dem wohl ein Hauptteil des Spiels stattfinden wird. Und es erscheint größer als bisher angenommen. Wir sehen eine Mühle, ein Herrenhaus, eine Fabrik und natürlich das Schloss Dimitrescu, das über allem thront.

Besonders interessant ist aber ein Wasserreservoir im Süden der Siedlung, in dem ein verdächtiges Monster zu schwimmen scheint. Sieht ganz nach einem Bosskampf aus, oder?

Wer ist der mysteriöse Boss? Das Monster ähnelt einem Fisch oder einem Wal. Kenner der Resident Evil-Reihe werden sich sofort an Del Lago aus Teil 4 erinnert fühlen. Leon musste sich dem Riesenfisch bei der Überfahrt eines Sees stellen. Immer wieder mussten wir den Leviathan mit Harpunen bearbeiten, bis er schließlich klein beigab.

Del Lago findet ihr auch in unserer Liste mit den 10 besten Resi-Bossen aller Zeiten:

7 1 Mehr zum Thema Resident Evil-Top 10 der besten Bosse aller Zeiten

Natürlich wird es sich bei dem Gegner, wenn wir ihn denn bekämpfen können, nicht 1:1 um Del Lago handeln, aber der RE4-Boss scheint zumindest die Inspiration gewesen zu sein. Immerhin erinnert Village in vielen Punkten bereits an Resident Evil 4.

Weitere interessante Artikel zum Thema Resident Evil:

Zweite Demo zu Resident Evil 8 kommt

Am Donnerstag wird es einen weiteren (und vermutlich letzten) Event zu Resident Evil Village geben. Ihr könnt mit einem Launch-Trailer und sogar einer zweiten Demo rechnen.

Im Gegensatz zur ersten kleinen Vorschau auf RE8, soll es dann auch ordentlich mit Waffengewalt zur Sache gehen. In der 1. Demo bekamen wir ja bereits einen kleinen Einblick in das Schleich-Gameplay die Atmosphäre des Vampirschlosses. Die zweite Demo wird vermutlich auch für Xbox erscheinen.

Wie gefallen euch die Eindrücke von Resident Evil 8 bisher?