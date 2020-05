Resident Evil 8 wird angeblich der düsterste und schaurigste Serienteil

Auch wenn der Fokus der Resident Evil-Serie aktuell auf Remakes zu liegen scheint - jüngst erschien das Resident Evil 3 Remake - reißen die Gerüchte um einen neuen "großen" Serienteil nicht ab. Das mutmaßlich Resident Evil 8 heißende Spiel wurde schon in mehreren Gerüchten aufgegriffen und wird die bisherigen Spiele in einem bestimmten Bereich offenbar toppen.

Das sagt zumindest DustGolem, der anscheinend gute Kontakte zu Capcom unterhält und bereits in der Vergangenheit mutmaßliche Details zum Horrorspiel gestreut hatte. Jetzt schrieb er, dass er sich sehr auf den Reveal des Spiels freue denn

I don't know much on Silent Hill I haven't shared, but its apparently its revealed soon so I'm looking forward to it. I still believe it from what I was shown, but I do have a healthy skeptic in me.



RE8 I'm excited for the reveal, it's by far the darkest & most gruesome RE yet.