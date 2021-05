Resident Evil 8 auf Metacritic - Knapp vom Vorgänger geschlagen

Mit Resident Evil Village erscheint morgen der große Horror-Blockbuster des Jahres für PS4/PS5 und Xbox-Konsolen, der Ethan über den großen Teich ins verschneite Rumänien führt. Mittlerweile ist ein Großteil der internationalen Tests erschienen, die wir hier für euch samt Pros und Contras zusammenfassen wollen.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Resident Evil 8

Auf Metacritic erhält der Survival-Shooter von bislang 70 Magazinen eine Durchschnittswertung von 84/100 Punkten.*

Punkten.* Auf OpenCritic kommt Ethans zweiter Ausflug bei 80 Outlets ebenfalls auf eine Wertung von 84/100 Punkten.*

*Stand: 06.05.2021, 11:03

Magazin Wertung GamePro 87 PushSquare 90 VG247 80 Everyeye.it 85 Wccftech 90 IGN 80 VGC 80 Destructoid 90 GamesRadar+ 70 GameStar 88

Was wird gelobt, was kritisiert?

Insgesamt zeichnet sich mit einer Durchschnittswertung von 84 Punkten für Village ein sehr positives Bild. Lediglich sechs der auf Metacritic geführten Reviews gehen unter die Marke von 80 Punkten. Nachfolgend die Stärken und Schwächen des Spiels laut internationaler Wertungen zusammengefasst:

Das ist positiv:

gelungener Mix aus Horror und Action

Rätsel und Erkundung mehr im Fokus

tolle Nebencharaktere

eindrucksvolle Optik, Atmosphäre und Audio-Design

gelungener, frischer Ansatz

Ian Walker von Kotaku schreibt in seinem Review:

"Vielleicht kommt Village nicht an den Erfolg seines Vorgängers heran, allerdings ist es ein weiterer Teil der Reihe, der die unterhaltsame Angst meiner liebsten Ableger versprüht und einige interessante Einblicke gewährt, wie es mit der Reihe zukünftig weitergeht. "

Das ist negativ:

schwaches, da zu actionreiches letztes Spieldrittel

absurde, lückenhafte Geschichte

blasser Hauptcharakter

Entfernung zu den Wurzeln der Reihe

Resident Evil 8 im GamePro-Test

Die Meinungen von Kollege Kai und mir zu Village findet ihr seit gestern in einem ausführlichen Testbericht auf GamePro. Auch hat Jonas bereits ein tolles Testvideo für euch gebastelt, das ihr euch hier anschauen könnt:

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC. GamePro wird das Survival-Abenteuer von Ethan in den kommenden Wochen ausführlich begleiten.

84 Punkte für Village: Was meint ihr, wo reiht sich der Teil in seiner Beliebtheit ein und welchen Stellenwert hat er in ein paar Jahren? Konntet ihr selbst schon anspielen, schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare.