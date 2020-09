Resident Evil 8 in der Trailer-Analyse: "Gorilla-Mann", Werwölfe & Co.

Viele gingen davon aus, dass weitere Informationen zu Resident Evil: Village erst wieder zur Tokyo Game Show nächste Woche zu erwarten sind. Jedoch zeigte Sony in seinem Playstation 5 Showcase überraschenderweise einen zweiten Trailer. Dort gab es viele interessante Details zu sehen, die wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst haben.

Falls ihr den Trailer verpasst habt, könnt ihr den hier direkt nachholen:

Die Werwolf Menschen und der "Gorilla Mann"

Im Trailer sehen wir mehr von den werwolfartigen Gegnern, die bisher das Aushängeschild von Village sind. Dabei scheint es unterschiedliche Arten oder Evolutionsstufen der Kreaturen zu geben. Zu Beginn des Trailers jagen stark behaarte Exemplare mit Zähnen und Klauen den Protagonisten Ethan durch klaustrophobische Gänge einer Hütte. Später standen ihm ähnliche Monster im Rudel gegenüber, die mehr an Menschen erinnern und Waffen benutzen.

Dabei gibt es auch endlich einen näheren Blick auf den "Gorilla Mann", wie er liebevoll im Internet genannt wird. Mit seinem Hammer erinnert er stark an den Henker aus Resident Evil 5. Bisher war er nur als Silhouette zu erkennen. Im neuen Trailer gibt es zum ersten Mal eine Nahaufnahme. Er ist genauso behaart wie die kleineren Werwolfmenschen und hat ähnliche Gesichtszüge. Könnten sie alle vielleicht vom gleichen Virus befallen sein?

Neue Details zum Kult

Schon früh wurde über eine "Hexe" spekuliert, die in Village ihren Auftritt haben soll. Diese sieht man auch zum ersten Mal mehr im Detail. Die alte Frau spricht ein Mantra, das neue Hinweise auf einen Kult im Dorf liefert. Auf Deutsch übersetzt sagt sie folgendes:

"Im Leben und im Tod preisen wir,

die Totenglocke schlägt für uns alle,

sie kehren wieder."

Dieses "Gebet" wiederholen die Dorfbewohner, während sie um einen Tisch herum stehen und sich an den Händen halten. Dabei scheinen sie immer mehr einem Wahn zu verfallen.

Märchen ala Tim Burton

Das Märchen, das Mia ihrer Tochter vorliest, kennt man schon aus dem ersten Trailer. Doch dieses Mal wird es in einem ganz eigenwilligen Stil präsentiert, Dieser erinnert stark an Tim Burton-Filme, wie Nightmare Before Christmas oder Corpse Bride.

Die Szene wirkt wie aus einem gruseligen Kinderbuch entrissen und bietet einen interessanten Kontrast zum restlichen Trailer. Capcom unterstreicht so noch einmal die Anlehnung von Village an die europäische Folklore und Kindergeschichten, die in ihren Orginalfassungen oft nicht nicht ganz so kindgerecht sind.

Wie hat euch der neue Trailer zu Resident Evil Village gefallen?