Jetzt ist es endlich offiziell: Resident Evil 9 befindet sich in der Entwicklung

Resident Evil bekommt einen neuen Teil, der wieder in eine ganz andere Richtung gehen könnte.

Wir haben extrem gute Neuigkeiten für alle Resident Evil-Fans: Der nächste Teil der Reihe befindet sich jetzt in der Entwicklung. Das wurde zwar schon länger vermutet, jetzt wissen wir es aber ganz genau. Capcom hat die Arbeit an Resident Evil 9 (oder wie auch immer das Spiel dann heißt), offiziell bestätigt. Wohin die Reise genau geht, wurde zwar noch nicht verraten, aber die Gerüchteküche brodelt natürlich bereits heftig.

Capcom arbeitet an Resident Evil 9 und plant offenbar neue, "substanzielle" Richtung

Darum geht's: Die Resident Evil-Reihe befindet sich seit einigen Jahren auf absolutem Höhenflug. Resident Evil 7 war ein echter Kracher und eine gelungene Neuerfindung, die Resident Evil 2, 3 und 4-Remakes kamen allesamt sehr gut an und auch Resident Evil 8: Village wurde wohlwollend aufgenommen. Jetzt soll es mit der Reihe weitergehen.

Bei dem Capcom Next-Stream, der gestern stattgefunden hat, wurde dann am Schluss die Bombe platzen gelassen, dass das Entwicklerstudio an einem neuen Teil der Reihe arbeitet. Der Resident Evil 7-Director Koshi Nakanishi hat verraten, dass es eine echte Herausforderung war, eine Idee dafür zu entwickeln, was nach der Winters-Saga aus Resident Evil 7 und 8 mit dem Franchise passieren soll.

"Wir machen ein neues Resident Evil. Es war wirklich schwierig, herauszufinden, was wir nach [Resident Evil] 7 machen sollen. Aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, fühlt es sich substanziell an. Ich kann noch keine Details verraten, aber ich hoffe, ihr freut euch auf den Tag, an dem ich es kann."

Was wir bereits wissen, ist, dass die Winters-Saga mit den Ereignissen aus Resident Evil Village ein Ende gefunden hat. Zumindest hat Capcom bereits durchblicken lassen, dass diese Geschichte aus den beiden letzten Hauptteilen nicht mehr weitergeführt werden soll, sondern abgeschlossen ist. Dementsprechend kann es mit dem nächsten Teil theoretisch in alle möglichen Richtungen gehen.

Das sagen die Gerüchte: Es gibt bereits seit Längerem einige Spekulationen und vermeintliche Leaks dazu, was uns im kommenden Teil der Resi-Saga erwarten könnte. Zum Beispiel wird behauptet, dass es uns in Resident Evil 9 auf eine tropische Open World-Insel verschlägt, was wirklich eine große Neuerung und interessante Abkehr von der bisherigen Formel der Spiele wäre.

Resident Evil 9 Release - Wann könnte das nächste Resident Evil kommen?

Es gibt natürlich noch keinen offiziellen Release-Termin für Resident Evil 9. Aber normalerweise liegen zwischen der Veröffentlichung neuer Resident Evil-Teile meist drei bis fünf Jahre.

Das würde bedeuten, dass Resident Evil 9 irgendwann zwischen 2024 und 2026 erscheinen könnte. Laut einem Leaker soll es tendenziell aber eher Ende 2025 oder 2026 soweit sein. Das halten wir auch für realistisch.

Wie findet ihr die Nachricht, dass Resi 9 offiziell entwickelt wird? Was wünscht ihr euch vom nächsten Teil?