Resident Evil Requiem: Alle antiken Münzen im Sanatorium und wo ihr sie finden könnt

Mit einigen Münzen im Gepäck macht ihr euch das Leben als Grace bedeutend einfacher.

Habt ihr Resident Evil 7 gespielt, werdet ihr sie bestimmt noch kennen: antike Münzen. Schon im Baker-Haus konntet ihr wertvolle Beute abgreifen, wenn ihr jede Sofaritze nach Kleingeld durchforstet habt. Dasselbe gilt jetzt auch für Resident Evil Requiem.

Es gibt mehr Münzen, als ihr braucht

Zwei Dinge vorweg: Münzen findet und nutzt ihr nur als Grace im oberen Sanatorium. Wenn ihr Leon spielt oder später in anderen Arealen unterwegs seid, braucht ihr nicht mehr die Augen aufzuhalten. Das bedeutet auch, dass ihr alle Münzen im Sanatorium ausgeben solltet – ihr müsst sie nicht aufsparen.

0:27 Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein

Des Weiteren sollte es euch nicht verwundern, dass es mehr Münzen gibt, als ihr benötigt.

Insgesamt braucht ihr nur 17 Münzen, um alle Gegenstände aus den Schließfächern des Salons zu erhalten, aber es gibt einige mehr.

So tauscht ihr die Münzen ein

Die Schließfächer, an denen ihr die Münzen einsetzen könnt, findet ihr im Salon. Der liegt noch vor der Küche im Westflügel, allerdings benötigt ihr dafür den roten Stein.

Den bekommt ihr im Büro des Vorsitzenden. Dafür müsst ihr in den zweiten Stock des Westflügels durch die Bar. Im Büro findet ihr einen Kasten direkt neben der Tür auf einem Sideboard. Darin befindet sich der Stein. Kehrt anschließend durch den Gang im Osten in die Haupthalle zurück.

Passt auf, wenn ihr nun zum Salon geht: Der Küchenchef patrouilliert jetzt den Gang entlang. Ihr könnt euch jedoch an ihm vorbeischleichen.

Alle Münzen im Sanatorium

Oft findet ihr in den Räumen gleich mehrere Münzen, erreicht diese aber erst später, etwa weil euch noch der Code für einen Tresor fehlt. Die Codes geben wir euch hinter einem Spoiler-Fenster an, falls ihr sie selbst herausfinden wollt – alternativ könnt ihr euch in diesem Guide auch alle Tresor-Codes ansehen.

Pförtnerbüro

Hier gibt es nur eine Münze.

Eine Münze liegt neben dem Mousepad des Computers.

Korridor hinter dem Speisezimmer

Die Münze ist in der Ecke des Flurs.

Wenn ihr an der Dokumentenverwahrung vorbeigeht, liegt die Münze auf einem kleinen Tisch mit einer Lampe.

Bar & Lounge

Für den Tresor und die Münze der Sängerin werdet ihr am besten einen Schuss der Requiem ausgeben müssen, wenn alle Gegner in einer Reihe stehen.

Hier findet ihr fünf Münzen.

Eine liegt auf den Tasten des Klaviers, eine erhaltet ihr, wenn ihr die Sängerin tötet, und drei weitere befinden sich im Tresor hinter der Bar. Der Code lautet:

Spoiler anzeigen Links 10, Rechts 80, Links 30

Salon

Die drei Münzen hier reichen direkt für die Tasche.

Hier liegen drei Münzen, sodass ihr sofort die Tasche freischalten könnt. Eine liegt auf dem Roulette-Tisch, zwei weitere auf der Theke weiter hinten.

Untersuchungszimmer

Den Code für den Tresor bekommt ihr erst gegen Ende des Sanatoriums.

Der Safe im Süden enthält drei Münzen. Den Code bekommt ihr eigentlich erst recht spät. Falls ihr die Münzen jedoch sofort haben wollt, lautet der Code:

Spoiler anzeigen Rechts 30, Links 10, Rechts 50

Wartezimmer

An die Münze im Tresor kommt ihr nur heran, wenn ihr den Zombie direkt vor der Theke ausschaltet.

Hier gibt es zwei Münzen. Eine liegt direkt auf dem Tisch, wenn ihr von Osten aus den Raum betretet. Die andere befindet sich in einem offenen Safe hinter der Theke im Westen.

Treppenhaus Ost

Die Münze ist direkt auf dem Tisch.

Die Münze findet ihr im unteren Treppenhaus östlich des Wartezimmers. Sie liegt auf dem Tisch zwischen den Ledersofas.

Konferenzraum

Versucht alle Zombies und die Sängerin in eine Reihe zu bekommen und nutzt die Requiem. Plündert danach den Tisch.

Hier gibt es ebenfalls zwei Münzen. Eine liegt im Norden auf dem Tisch, die andere müsst ihr der toten Sängerin abnehmen.

Garten

Das ist die letzte Münze, bei der ihr noch eine Chance habt sie auszugeben. ihr könnt bald nicht mehr ins Sanatorium zurückkehren.

Wenn ihr die Stufen hinuntergeht, wendet euch noch einmal dem Gebäude am Fuße der Treppe zu und schaut euch die Gartenstühle auf der rechten Seite an. Dort liegt eine weitere Münze.

Letzte Chance zum Ausgeben

Im Garten habt ihr die letzte Möglichkeit, eure antiken Münzen auszugeben. Sobald ihr den Hubschrauberlandeplatz erreicht, das Gebäude betretet und mit dem Fahrstuhl nach unten fahrt, ist das nicht mehr möglich.

Übrig gebliebene Münzen solltet ihr dann in der Box verstauen. Gegen Ende des Spiels bekommt ihr noch ein Rezept, mit dem ihr fünf Münzen in Schrott umwandeln und für das Crafting nutzen könnt.