Resident Evil Requiem: Alle Mr.-Raccoon-Figuren und ihre Fundorte

Auch in Requiem seid ihr wieder auf Figuren-Jagd.

Mit der Rückkehr nach Raccoon-City darf natürlich auch ein alter Bekannter nicht fehlen: Mr. Raccoon. Das Maskottchen der Stadt war schon mehrfach als Sammelobjekt in Resident Evil vertreten. Diese Tradition setzt Resident Evil Requiem fort und macht den Waschbären wichtiger denn je.

Dafür braucht ihr die Mr. Raccoon Figuren

Die einfachste Antwort ist, dass ihr einen Erfolg dafür bekommt. Wer also die Platin-Trophäe abstauben möchte, der kommt um die knuffigen Müll-Pandas nicht herum.

15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Autoplay

Aber sie sind auch aus anderem Grund wichtig. Der Erfolg, alle 25 Figuren gefunden zu haben, gibt euch Zugriff auf zusätzliche Waffen-Upgrades mit Leon. Denn normalerweise lassen sich die einzelnen Teile der Waffen nur um zwei Stufen verbessern. Habt ihr alle Raccoons gefunden, schaltet ihr eine dritte Stufe frei, mit der die Waffen ihr volles Potenzial entfalten.

Äußerst praktisch, gerade wenn ihr den härtesten Schwierigkeitsgrad angehen wollt.

Alle Mr. Raccoons in der Übersicht

Raccoons findet ihr in allen Kapiteln des Spiels, sowohl mit Leon als auch mit Grace.

Am einfachsten findet ihr sie, wenn ihr auf das Klackern der Figuren achtet. Sie sind ständig in Bewegung und geben einen recht einzigartigen Sound von sich. Hier lohnt es sich, wenn ihr mit Kopfhörern spielt.

Im Spiel findet ihr zudem Bücher, die euch die Position der Raccoons auf der Karte markieren. Solltet ihr diese verpasst haben, dann könnt ihr sie gegen Punkte freischalten. Das funktioniert auch, wenn ihr Saves ladet. Es kann sich also lohnen, viele Savegames anzulegen und nach Bedarf in die einzelnen Kapitel zu springen. Insbesondere, da manche Abschnitte nach Ereignissen nicht mehr begehbar sind.

Alle Mr. Raccoons im Sanatorium

Das Sanatorium unterteilt sich in drei Teile. Manche davon könnt ihr nicht mehr besuchen, wenn ihr in der Story zu weit seid. Auch sind einige nur mit Leon zu bekommen.

1. Reha-Station (nur Leon)

Der erste Mr. Raccoon ist extra offensichtlich platziert, um euch zu zeigen, dass sie überhaupt existieren. Ihr findet ihn nach dem Kampf in der Reha-Station auf dem Kamin im Zimmer mit der Treppe.

Die Reha-Station ist später nicht mehr zugänglich. Nehmt ihn also unbedingt mit.

2. Empfang des Stationstrakts

Diesen Raccoon findet ihr direkt auf der Theke der Rezeption des Ostflügels.

3. Treppenhaus Ostflügel

Der Raccoon ist neben der Uhr im Treppenhaus östlich des Wartezimmers.

4. Kochnische im Büro

Ihr findet die Figur auf der Kaffeemaschine in der Kochnische, sobald ihr Zugang zur restlichen ersten Etage des Westflügels habt.

5. Medikationszimmer

Den Raccoon hier erreicht ihr nur, wenn ihr Freigabe-Stufe-3 habt. Öffnet die linke Zelle und schaut hinter dem Bett nach.

6. Aktenraum (nur Leon)

Der Mr. Raccoon steht im Schrank des Aktenraums. Allerdings könnt ihr den Schrank nur mit Leons Axt öffnen.

7. Werkstatt (nur Grace)

Ihr findet den Raccoon direkt auf dem Tisch der Werkstatt neben einem Dokument. Ihr braucht eine Stromzelle, um die Tür zu öffnen.

8. Schlafsaal (nur Grace)

Die Figur steht direkt auf dem Fernseher im Schlafsaal. Daher ist sie etwas schwer zu hören, wegen des Rauschens.

9. Privatlabor (nur Grace)

Diesen Raccoon könnt ihr nur kurz bekommen, da dieser Raum nicht mehr zugänglich ist, wenn ihr geht. Er ist direkt auf dem Tisch neben der Liege.

10. Privatlabor (nur Leon)

Dies dürfte der wohl schwierigste Raccoon sein. Während ihr Grace mit dem Scharfschützengewehr unterstützt, müsst ihr vom Dach aus nach einer Laterne Ausschau halten. Die Figur steht auf demselben Sockel.

Alle Mr. Raccoons in Raccoon City

In den Ruinen von Raccoon City kontrolliert ihr nur Leon.

11. Café Oasis

Der Raccoon steht hinter der Theke im Schrank.

12. Dach des Zentralen Lagers

Dieser Raccoon ist etwas schwerer zu finden. Wenn ihr den Teil des Zünders oben auf dem Zentralen Lager eingesammelt habt, schaut zu der Straße westlich. Dort steht die Figur auf einem Auto. Auf die Entfernung ist sie nicht zu hören.

13. Tiefgarage

Bevor ihr die Tiefgarage betretet, stoßt ihr auf einen kleinen Vorraum mit Vorräten. Dort steht die Figur auf einigen Kisten.

14. Ausgebrannter Bus

Im östlichen Teil der Hauptstraße steht ein Bus. Der Raccoon ist vorne beim Fahrer.

15. Tankstelle

Die Figur steht auf einem Regal nahe der Theke im Tankstellengebäude.

16. Kanäle

Durch eine Luke kommt ihr in den Untergrund von Raccoon City. Eine Figur findet ihr, wenn ihr den Kanälen nach Süden folgt.

17. Zug

Ebenfalls im Untergrund ist eine zweite Figur. Arbeitet euch nach Norden zu den Gleisen vor und folgt dem Weg nach Westen. In einem der Waggons ist der Raccoon.

18. Cedarbrook-Apartments

Ihr findet die Figur in den oberen Etagen des Apartments in einem Kühlschrank.

19. Willis Tower

Kurz nachdem ihr den Willis Tower über die Seilrutsche betreten habt, findet ihr auf der zweiten Etage rechts der Treppe ein ausgebranntes Büro. Der Raccoon steht in einem Regal.

20. Raccoon City Zentrum

Direkt nach der Motorrad-Sequenz folgt ihr nicht der Gasse. Geht stattdessen nach Westen und der Raccoon steht auf Schutt zwischen zwei Autos.

21. Besprechungszimmer

Im RPD findet ihr auf der untersten Etage im Nordwesten das Besprechungszimmer. Der Raccoon ist hinter ein paar Brettern am Fenster versteckt.

22. Bibliothek

Wohl einer der gemeinsten Raccoons. Ihr findet das Kerlchen hinter ein paar Büchern im untersten Fach des mittleren Bücherregals.

23. Gun Shop Kendo

Östlich von Kendos ist ein kleiner Platz. Dort steht ein Raccoon oben im Fenster.

Die ARK

In der ARK gibt es viele Abschnitte, die ihr nicht mehr betreten könnt, sobald ihr durch die falsche Tür geht. Daher solltet ihr hier besonders aufpassen.

24. Südlich des Personalraums (nur Leon)

Nachdem ihr die ARK betreten und im Personalraum gespeichert habt, geht zurück in den Gang und etwas weiter nach Süden. Rechts hinter ein paar Kisten ist der Raccoon.

25. Operationszentrale

Wenn ihr mit Grace das Biowaffenlabor 05 durchquert habt erreicht ihr die Operationszentrale. Hier steht der Mr.-Raccoon über dem Bildschirm, direkt neben dem Ausstieg.

Stufe 3 Upgrades

Wenn ihr alle 25 Raccoons habt, dann müssten direkt die Stufe-3 Upgrades für Leon verfügbar sein – eventuell müsst ihr sie unter den Boni im Menü einmal händisch freischalten. Das ist besonders nützlich kurz vor dem Endkampf. Nutzt also eure Chance nochmal aufzurüsten.

Die fehlenden zwei Raccoons reichen wir so schnell wie möglich nach.