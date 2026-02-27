Resident Evil Requiem: Koffer öffnen in der Polizeistation - Das ist der Code und diese Belohnung gibt's

Leon will doch auch nur das Schloss des Koffers knacken.

In Resident Evil Requiem sind die Abschnitte mit Leon deutlich weniger rätsellastig als die von Grace. Trotzdem gibt es hier und da ein paar kleine Knobelaufgaben zu absolvieren. So auch in der Polizeistation in Raccoon City. Wie ihr den Koffer im S.T.A.R.S.-Büro öffnet und was ihr tun könnt, falls es nicht klappt, verraten wir hier.

Koffer im STARS-Büro öffnen - Das ist der Code

Den Koffer selbst findet ihr im ersten Stock im westlichen Teil des RPDs. In der nördlichsten Ecke des S.T.A.R.S.-Büros liegt er hier in einem Schrank. Falls ihr einfach nur wissen wollt, welche Buchstaben ihr am Schloss eingeben müsst, findet ihr die Lösung direkt im Spoilerkasten.



Wollt ihr selbst auf die Lösung kommen, verraten wir euch die Schritte weiter unten.