Resident Evil Requiem: Koffer öffnen in der Polizeistation - Das ist der Code und diese Belohnung gibt's

In Resident Evil Requiem sind die Abschnitte mit Leon deutlich weniger rätsellastig als die von Grace. Trotzdem gibt es hier und da ein paar kleine Knobelaufgaben zu absolvieren. So auch in der Polizeistation in Raccoon City. Wie ihr den Koffer im S.T.A.R.S.-Büro öffnet und was ihr tun könnt, falls es nicht klappt, verraten wir hier.
Koffer im STARS-Büro öffnen - Das ist der Code
Den Koffer selbst findet ihr im ersten Stock im westlichen Teil des RPDs. In der nördlichsten Ecke des S.T.A.R.S.-Büros liegt er hier in einem Schrank. Falls ihr einfach nur wissen wollt, welche Buchstaben ihr am Schloss eingeben müsst, findet ihr die Lösung direkt im Spoilerkasten.
Wollt ihr selbst auf die Lösung kommen, verraten wir euch die Schritte weiter unten.
Spoiler anzeigen
Code zum Öffnen des Koffers in der Polizeistation: RRR
Den ersten Hinweis auf den Code findet ihr ebenfalls im S.T.A.R.S.-Büro auf Barrys Schreibtisch. Hier erwähnt er in einer Notiz ein fehlendes Buch, das zuletzt der Captain (Wesker) ausgeliehen hatte. Gehen wir jetzt in Weskers Büro (der abgegrenzte Raum im S.T.A.R.S.-Büro), finden wir in der Schublade des Schreibtisches einen Zettel. Der gibt preis, dass Wesker das Buch zurück in die Bibliothek gebracht hat.
Zuletzt geht es also in die Bibliothek, die sich den Gang runter befindet. Nehmt darin die Treppe nach oben und folgt dem Gang, der zur anderen Seite führt. Direkt rechts von der versperrten Tür liegt im Regal ein Buch.
Wichtig: Ihr könnt mit dem Buch nur interagieren, wenn ihr die vorherigen Schritte absolviert habt. Bei uns war das allerdings verbuggt. Wir mussten die Schritte also nochmals durchgehen, obwohl wir die nötigen Akten bereits hatten.
Im Inneren des Buches ist ein Bild von Rebecca und auf der Rückseite die Worte:
Rising
Rookie
Rebecca
Damit haben wir alle Bestandteile des Codes beisammen. Die Lösung lautet also: RRR.
Darum lohnt es sich, den Koffer zu öffnen
Im Inneren des Koffers befindet sich dann der Machthunger-Talisman. Er verbessert die Requiem, indem er unbegrenzte Durchschlagskraft bietet und die Feuerkraft der letzten Kugel im Zylinder steigert. Wollt ihr das voll ausnutzen, könnt ihr einfach immer eine Kugel bei der Requiem nachladen. So oder so ist das ein ordentliches Upgrade für einen ohnehin mächtigen Revolver.
