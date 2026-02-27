Resident Evil Requiem: Alle Tresor-Codes und Safe-Fundorte im Sanatorium und der Ark

Hier sind alle Codes zum Öffnen der Safes in Resident Evil 9.

In Resident Evil Requiem gibt es einige Safes, mit denen ihr euch ein paar zusätzliche Ressourcen und Verbesserungen schnappen könnt. Allerdings sind die natürlich versperrt und ihr müsst erst einmal die passenden Codes finden.

Wollt ihr euch das sparen, gibt's hier die Fundorte aller Tresore sowie die nötigen Codes zum Öffnen – sie funktionieren nämlich auch, wenn ihr die Zettel nicht gefunden habt.

Code des Tresors in der Bar & Lounge

Safe-Code: ←10 →80 ←30

←10 →80 ←30 Inhalt: 3x Antike Münze

Fundort des Safes: Diesen Tresor könnt ihr schon früh finden, er befindet sich nämlich im Westflügel im ersten Stock, wenn ihr die Treppe ganz im Nordwesten nach oben nehmt. Im Raum Bar & Lounge findet ihr ihn in der linken oberen Ecke auf der Theke. Aber Achtung, hier läuft auch eine der schreienden Sängerinnen-Zombies rum.

Immerhin lohnt sich der Abstecher doppelt: Ebenfalls an der Bar könnt ihr euch auch eine neue Pistole für Grace schnappen, die ihr direkt ausrüsten solltet.

Code des Tresors im Untersuchungszimmer

Safe-Code: →30 ←10 →50

→30 ←10 →50 Inhalt: 3x Antike Münze

Fundort des Safes: Den zweiten Safe findet ihr im Ostflügel, den ihr erst einmal aufsperren müsst. Folgt ihr dem Weg, kommt ihr automatisch zum Untersuchungszimmer im Erdgeschoss. Hier steht der Safe in einem Schrank in der Ecke, nahe dem Körper mit den fehlenden Organen.

Tresor im Wartezimmer

Safe-Code : keiner, Safe ist offen

: keiner, Safe ist offen Inhalt: 3x Antike Münze

Fundort des Safes: Für diesen Safe benötigt ihr keinen Code, denn er ist bereits geöffnet. Trotzdem könnt ihr noch ein paar Antike Münzen aus seinem Inneren fischen, es lohnt sich also. Ihr findet den Tresor im Ostflügel in der südwestlichen Ecke des Wartezimmers.

Code des Tresors im Keller

Safe-Code : →60 ←40 →80

: →60 ←40 →80 Inhalt: Sammlerplan Rhodes Hill, Pistolenmunition (10)

Fundort des Safes: Den letzten Safe im Sanatorium könnt ihr erst ziemlich spät finden, er wurde nämlich in den Keller geschafft. Vom Ofen aus müsst ihr hier gen Westen und die Tür mit einer Energiezelle aufsperren. Folgt ihr dem Gang, kommt ihr zu einem Gabelstapler. Gegenüber davon ist ein kleiner Raum, hier steht der Tresor auf dem Tisch.

Der Sammlerplan, den ihr im Inneren findet, zeigt euch übrigens den Fundort der Mr. Raccoon-Figuren, die ihr im Sanatorium noch nicht entdeckt habt, auf der Karte an.