Resident Evil Requiem im Angebot: Das bislang beste PS5-Spiel 2026 gibt's jetzt schon günstiger!

Resident Evil Requiem könnt ihr schon jetzt günstiger abstauben.

Resident Evil Requiem ist erst rund einen Monat alt und allem Anschein nach ein gewaltiger Erfolg, dennoch beginnen die Preise des Horror-Meisterwerks bereits zu sinken. Bei Amazon bekommt ihr aktuell die PS5-Version im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den bislang besten Preis für den Hit, der mit einem Score von 89 Punkten laut Metacritic das aktuell beste PS5-Spiel des Jahres ist:

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei Otto. Dort habt ihr den Vorteil, dass ihr euch mit Otto Up die Versandkosten sparen könnt, die sonst bei Ab-18-Titeln anfallen. Außerdem gibt’s bei Otto neben der PS5-Fassung auch die Switch-2-Version günstiger, die bei Amazon derzeit nicht verfügbar ist:

Die Händler machen übrigens keine Angaben zur Dauer der Deals, die Preise könnten sich also jederzeit wieder ändern.

Zurück nach Raccoon City: Das bietet Resident Evil Requiem!

15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Autoplay

Resident Evil Requiem besteht aus zwei Teilen: In dem einen spielt ihr die FBI-Agentin Grace Ashcroft, Tochter der ermordeten Reporterin Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak, und untersucht im zerstörten Raccoon City den Ausbruch der Krankheit sowie den Tod der Mutter. Dafür kehrt ihr in das gruselige Wrenwood Hotel zurück und erkundet später ein sogar noch gefährlicheres Sanatorium.

Solange ihr Grace spielt, wird euch eine packende Grusel-Atmosphäre und klassischer Survival-Horror wie in frühen Resident-Evil-Spielen geboten. Zwar kann sich Grace gegen Zombies und andere Monster mit Schusswaffen wehren, die Munition ist jedoch eng begrenzt und oft sind Schleichen, Wegrennen oder stille Takedowns mit den allerdings ebenfalls nur begrenzt verfügbaren Spritzen die bessere Lösung.

Furchterregende Gegner gibt es auch in Resident Evil Requiem wieder zur Genüge.

In der anderen Hälfte des Spiels spielt ihr einen alternden Leon S. Kennedy, der den Kampf gegen Zombies mittlerweile gewohnt ist und keine halben Sachen mehr macht. Dieser Teil ist für diejenigen gedacht, die eher nach einem Horror-Shooter als nach Survival-Gameplay suchen, und bietet brachiale Action mit einem breiten Waffenarsenal von der Schrotflinte bis zum Scharfschützengewehr.

Anders als bei früheren Teilen, bei denen sich Capcom zumeist entweder für mehr Horror oder für mehr Action entschieden hat, wird in diesem Resident Evil also beides zugleich geliefert. Garniert wird das Ganze mit einer ordentlichen Portion Nostalgie, da wir bei unserer Rückkehr nach Raccoon City auf viele bekannte Orte und Gegner treffen. Alles in allem ist auch der neunte Teil der Reihe wieder ein tolles Horrorspiel, wenngleich die Story wie üblich wenig Sinn ergibt, wenn man länger über sie nachdenkt.