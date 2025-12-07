GameStop leakt zweiten spielbaren Charakter für Resident Evil Requiem - und es ist nicht Leon!

Grace kann auch nicht fassen, was GameStop da gerade gepostet hat.

Es ist mittlerweile ein Rätselspiel, das immer absurdere Züge annimmt: Die Suche nach einem möglichen zweiten spielbaren Charakter für Resident Evil Requiem. Nachdem über Monate hinweg Leon in der Gerüchteküche regelrecht gebrodelt hat, führt die Spur jetzt in eine ganz andere Richtung - nämlich zurück zu RE Village.

GameStop leakt "alte" Bekannte

Die Info stammt diesmal aus dem GamingLeaksAndRumors-Subreddit und bezieht sich auf die Produktbeschreibung der Deluxe Edition von Resident Evil Requiem auf GameStop.

Scrollen wir auf der Seite etwas runter, stolpern wir über digitale Boni der Edition, die an dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt sicher noch nicht stehen sollten. Dort wird unter anderem folgendes angegeben:

Morphic Visor (kosmetischer Filter): ein einzigartiger Skin für das Visier von Rose

Shadow Walker (Kostüm-Pack): drei exklusive Outfits für Rosemary Winters

Wer ist Rosemary Winters? Rose hatte ihren ersten Auftritt in Resident Evil Village und ist Protagonistin der Story-Erweiterung "Shadows of Rose", die 25 Jahre nach den Ereignissen aus dem Hauptspiel spielt. Sie ist die Tochter von Ethan und Mia Winters. Können wir Rose in Requiem erneut spielen?

Ein Leak, der reichlich Fragen aufwirft

Seid ihr ein wenig fit, was die Timeline von Resident Evil anbelangt, wird euch der Leak zunächst einmal ziemlich suspekt vorkommen.

Das Village-Addon "Shadows of Rose" spielt im Jahr 2037 und wir erleben Rose als 16-jährige Teenagerin. Resident Evil Requiem ist jedoch zeitlich nur wenige Jahre nach den Ereignissen aus Village angesiedelt, schätzungsweise in den Jahren 2025 bis 2026.

Wir spielen eine fünfjährige Rosemary Winters? Äußerst unwahrscheinlich. Möglich wäre jedoch, dass wir in Requiem einen Zeitsprung erleben und in die Rolle einer mehr erwachsenen Rose schlüpfen.

Kommt der Mercenaries-Modus zurück? Zwar hat Capcom die Rückkehr des mehr Action-orientierten Modus noch nicht bestätigt. Dass Rose hier als spielbarer Charakter ihren Auftritt hat, wäre jedoch eine weitere Option, die den GameStop-Leak erklärt.

Eine weitere Möglichkeit ist jedoch, dass GameStop hier gehörigen Mist verzapft hat. Wie in den Kommentaren im Reddit-Thread nämlich mehrfach angeführt wird, klingt die Produktbeschreibung der Deluxe Edition arg nach KI-generierten Inhalten, die möglicherweise vor der Veröffentlichung nicht mehr gründlich überprüft wurden. Eventuell wurden hier auch Namen vertauscht.

Wie es auch kommt, spannend ist das Thema rund um einen zweiten spielbaren Charakter für Requiem allemal und wer weiß, vielleicht beendet Capcom die Diskussionen ja endgültig mit einem neuen Trailer während der The Game Awards am kommenden Freitag.

Würdet ihr euch Rose als zweiten spielbaren Charakter wünschen oder hättet ihr doch lieber Leon zurück?