Resident Evil Requiem auf Metacritic: Das beste neue Resi seit über 20 Jahren

Grace hat gut lachen. Die internationale Kritik zu Requiem fällt äußerst positiv aus.

Bevor Resident Evil Requiem am 27. Februar für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC erscheint, ist vor wenigen Stunden das Test-Embargo zum neuen Horrorspiel von Capcom gefallen. Damit ihr einen Überblick bekommt, fassen wir für euch hier im Artikel nicht nur die Gesamtwertung zusammen, sondern verraten euch auch, was internationale Magazine am neuen Horrorspiel loben und kritisieren.

Wertungsübersicht auf Metacritic und Opencritic

Auf Metacritic steht Requiem auf 88 Punkten (von 112 Magazinen)

(von 112 Magazinen) Auf Opencritic staubt das Spiel ebenfalls stolze 88 Punkte ab ( von 98 Magazinen)

Zur besseren Einordnung hier eine Übersicht, wie bekannte internationale und auch deutsche Spielemagazine gewertet haben:

Magazin Wertung GameStar 91 PC Games 85 GIGA 90 IGN Deutschland 80 4P 85 Eurogamer Deutschland 80 IGN 90 Wccftech 85 GameSpot 80 Push Squre 80

Mit einem Metascore von derzeit 88 Punkten setzt sich Requiem damit klar vor Village (82) und auch Resident Evil 7 (86) und ist sogar der bestbewertete neue Ableger seit Resident Evil 4, das vor 21 Jahren erschien.

Warum Resident Evil im GameStar-Test stolze 91 Punkte abstauben konnte, erfahrt ihr im Testvideo von Natalie:

15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Autoplay

Dafür wird Resident Evil Requiem gelobt

Nachfolgend listen wir euch die Punkte auf, für die Requiem sehr oft gelobt wird:

meisterhafte Balance aus Action und Horror - Natalie Schermann, GameStar

beeindruckende Grafik, die insbesondere bei Finishern deutlich wird - Ewelina Walkenbach, GIGA

stimmungsvolles Sounddesign - Jonas Höger, 4P

interessante Story mit tiefer Verankerung in der Resident-Evil-Lore - Ahmet Iscitürk, Eurogamer

Alles, was ihr über den Release von Requiem wissen müsst, haben wir euch hier zusammengefasst:

Doch es gibt natürlich auch Kritikpunkte: So ist die Geschichte von Requiem zwar interessant, kommt für Push Square-Tester Liam Croft allerdings "überraschend zahm" daher und auch Nathan Birch von Wccftech kritisiert, dass die Geschichte rund um Grace und Leon zwar stark startet, dieses Niveau jedoch im Verlauf des Spiels nicht halten kann.

Viele Magazine, wie beispielsweise GameSpot, merken zudem an, dass Capcom in Requiem so viel Nostalgie streut, dass sich das Spiel schon teils wie eine Neuauflage anfühlt. Zudem wird öfter bemängelt, dass es der Mercenaries-Modus diesmal nicht ins Spiel geschafft hat.

Habt ihr mit den hohen Wertungen für Requiem gerechnet und werdet euch das Spiel holen? Oder halten euch einige Punkte vom Kauf ab?