Resident Evil Village: Neues Artwork könnte Story-Twist spoilern

Resident Evil Village macht wohl wieder einiges anders als seine Vorgänger. Das zeigen schon die Trailer, in denen unter anderem Werwölfe ihr Unwesen treiben und kuriose Märchenszenen zu sehen sind. Aber den Vogel schießt jetzt ein neues Artwork zu Resident Evil 8 ab, das womöglich einen ziemlich großen Story-Twist spoilert. Darum seid gewarnt:

ACHTUNG, es folgen mögliche SPOILER zu Resident Evil 8: Village!

Resident Evil 8: Neues Artwork zeigt überraschende Kombination

Darum geht's: Resident Evil 8 wirft seinen langen gruseligen Schatten voraus. Nun wurde offenbar die Steam-Seite des Spiels aktualisiert. Dort prangte kurzzeitig ein neues Bild, das sehr viel Interpretationsspielraum bietet und möglicherweise relativ unverblümt einen massiven Story-Twist spoilert. Vielleicht aber auch nicht, das steht natürlich noch nicht fest.

Auf dem Bild, das mittlerweile wieder entfernt worden ist, sehen wir Chris Redfield, der nach unten schaut. Soweit, so normal: Ein ähnliches Bild gab es bereits im Vorfeld zu sehen. Nur ist die eine Hälfte des Gesichts jetzt die eines Werwolfs, wie es aussieht. Das hier soll das Bild sein, das mittlerweile wieder entfernt wurde:

Was heißt das? Eventuell wird Chris Redfield in Resident Evil 8 zum Werwolf. Das Bild scheint jedenfalls recht eindeutig darauf anzuspielen. Dass es schnell wieder entfernt wurde, würde ebenfalls dafür sprechen. Andererseits erleben wir in Resident Evil Village wohl auch sehr viel aus der Perspektive von Ethan, der unter Halluzinationen leidet. Es könnte also auch nur eine Art Wahnvorstellung sein.

Wir werden es wohl spätestens erfahren, wenn Resident Evil 8: Village erscheint. Bis dahin müssen wir uns wohl oder übel noch etwas in Geduld üben. Immerhin können wir uns die Zeit mit den bisher erschienenen Trailern versüßen. Eine ausführliche Trailer-Analyse zum Gorilla-Mann, Werwölfen & Co findet ihr hier in diesem Gamepro-Artikel.

Die PlayStation 5 ist heute erschienen und bekommt eine eigene Resident Evil 8-Version. Welche Besonderheiten euch in der PS5-Fassung erwarten, könnt ihr hier nachlesen.

Was sagt ihr zu dem Bild? Glaubt ihr, es ist wirklich ein Story-Spoiler?