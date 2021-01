Resident Evil 8: Spieler rätseln über mysteriöse Halskette in PS5-Demo

Hattet ihr bereits die Gelegenheit, die Maiden-Demo von Resident Evil: Village auf der PS5 zu spielen? Dann habt ihr vielleicht die Kette mit dem mysteriösen Tier-Kiefer als Anhänger gefunden. Spieler*innen fragen sich, was es damit auf sich hat, denn das "Schmuckstück" scheint keinem Zweck zu dienen.

Spoiler-Warnung zur Maiden-Demo von Resident Evil: Village

Da kommt uns doch aus Resident Evil 7 bekannt vor

Wer die Kette genauer betrachtet, der findet den Hinweis, dass sie das Böse abwehrt, was sie aber eigentlich gar nicht tut. Denn sie hat keinen Effekt auf die Gegner. Egal, ob ihr die Kette tragt, eine der "Töchter" verursacht immer Schaden an euch und auch die finstere Lady Dimitrescu schnappt euch am Ende.

Resident Evil 7 könnte Hinweise liefern: Spieler*innen vermuten nun, dass diese Kette zum einen zur Lore des Spiels gehört und von der Bevölkerung als Schutzamulett getragen wird. Zum anderen könnte es auch eine Art Hommage an den Dummy-Finger aus der Demo zu Resident Evil 7 sein. Dort gab es einen Finger eines Dummys zu finden, der zunächst ebenfalls keinen Zweck zu erfüllen schien. Erst viel später fanden Resi-Fans aufgrund von Updates für die Demo heraus, dass der Finger gemeinsam mit einer Reihe von Aktionen dazu diente, neue Enden und eine antike Münze für die Vollversion freizuschalten.

Da Capcom schon eine weitere Demo für Resident Evil 8: Village angekündigt hat, wäre es denkbar, dass die Kette dann ebenfalls später noch einen Zweck erfüllt. Momentan jedenfalls scheint sie noch für nichts gut zu sein. Nun heißt es also abwarten, bis die nächste Demo veröffentlicht wird. Dann finden wir vielleicht heraus, was es mit dieser mysteriösen Kette wirklich auf sich hat.

Hier fassen wir unsere Erfahrungen zur Demo von Resident Evil 8: Village für euch zusammen:

Habt ihr die Kette in der Demo zu Resident Evil Village auch schon gefunden? Was meint ihr, wofür sie gut ist?