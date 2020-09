Returnal: Der PS5-exklusive Shooter erscheint wohl 2021

Returnal, das neue, PS5-exklusive Actionspiel von Housemarque erscheint wohl 2021. Das geht aus einem LinkedIn-Profil einer ehemaligen Entwicklerin hervor. Doch aufgepasst: Der Termin wurde vom Studio noch nicht bestätigt!

Zu Returnal gibt es bisher nicht viele Informationen. Das spannende Science-Fiction-Spiel wurde während des State of Play-Events zur PS5 im Juni vorgestellt. Es steht unter dem Motto "Live, Die & Repeat", was wohl auf ein Zeitreise-Konzept hindeutet.

Einen Releasetermin nannte das Entwicklerteam bisher noch nicht. Allerdings tauchte das Spiel im LinkedIn-Lebenslauf der Entwicklerin Laura Gilbert auf. Hier wird der Releasetermin auf 2021 festgelegt. Allerdings könnte es sich bei dem Termin eher um einen Platzhalter handeln. Außerdem ist 2021 ein weit gefasster Zeitraum.

Was ist Returnal für ein Spiel?

Von Returnal haben wir bisher nur den Ankündigungstrailer zu sehen bekommen. Eine Raumfahrerin stürzt auf einem fremden Planeten ab und beginnt, diesen zu erkunden. Dort warten zahlreiche und sehr gefährliche Herausforderungen auf sie - darunter allerlei Schießereien gegen fiese Außerirdische.

Wir erfahren, dass die Heldin immer wieder stirbt und neu erwacht. So erlebt sie das Geschehen jedes Mal aufs Neue und kann andere Entscheidungen treffen beziehungsweise effektiver auf Herausforderungen reagieren und kommt so dem Geheimnis dieser mysteriösen Welt immer näher.

Für den Third Person-Shooter möchten die Entwickler die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers der PS5 ausnutzen, um eine besonders intensive Spielerfahrung zu erschaffen. Auch der 3D-Sound von Sonys kommender Konsole spielt eine wichtige Rolle in den Kämpfen. Denn die Position der Feinde ist in Returnal sehr wichtig.

