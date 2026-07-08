President Curtis: Release, Streamingdienst, neue Folgen und alles Wichtige zum neuen Rick and Morty Spin-off

Der US-Präsident aus Rick & Morty bekommt sein eigenes Spin-off und das startet noch diesen Juli.

Rick and Morty-Fans können frohlocken: Nicht nur, dass die Hauptserie aktuell mit seiner neunten Staffel läuft und es bald sogar einen richtigen Rick and Morty-Film geben soll, nein: Uns steht auch noch eine Spin-off-Serie ins Haus. Die nennt sich President Curtis, erinnert stark an Akte X und kommt noch diesen Juli zu einem Streaming-Dienst in Deutschland.

President Curtis-Release: Wann startet die Serie bei uns in Deutschland?

Lange müsst ihr euch zum Glück nicht mehr gedulden und der Übergang ist fließend: Während Staffel 9 von Rick and Morty offiziell am 26. Juli zu Ende geht, startet das Spin-off President Curtis direkt am nächsten Tag:

Am 27. Juli 2026 steht President Curtis zum Streaming bereit.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu dem Rick & Morty-Spinoff ansehen:

1:26 Das Rick and Morty-Spin-off President Curtis startet bald auch in Deutschland im Stream

Autoplay

Streamingdienst: Wo kann ich President Curtis gucken?

Wie auch schon die aktuelle, neunte Staffel von Rick and Morty, läuft das Spin-off Präsident Curtis ebenfalls bei HBO Max. Die Folgen kommen alle sogar direkt mit einer deutschen Synchro, falls ihr darauf Wert legen solltet.

Aktuell sieht es danach aus, als würden die neuen Folgen dann jeweils wöchentlich veröffentlicht.

Story: Darum geht's in President Curtis

Die Serie rund um den US-Präsidenten aus Rick and Morty wird etwas bodenständiger sein als die Ereignisse in der Hauptserie. Andre Curtis kann im Fall der Fälle nicht einfach durchs Multiversum hüpfen und in eine andere Realität flüchten. Er muss sich mit deutlich terrestrischeren Problemen herumschlagen, hat dafür aber auch jede Menge Unterstützung.

Da wäre zum einen Chief of Staff Banks (Stephanie Beatriz), bei der es sich eigentlich um einen Cyborg handelt, der sich regelmäßig neue Fähigkeiten herunterladen kann. Zum anderen gibt es da noch Special Agent O’Doyle (Jim Rash), der sich mit Übersinnlichem und Monstern auskennt. Das Ganze erinnert nicht von ungefähr an Akte X oder Inside Job.

Der Präsident selbst soll laut Showrunner Dan Harmon etwas anders wirken, als es noch in der Hauptserie Rick and Morty der Fall war (via Polygon): Er sei in seiner eigenen Serie deutlich sympathischer, ein besserer Mensch und nicht ganz so sehr von Zahlen getrieben.

Eigentlich handelt es sich bei President Curtis schon um das dritte Spin-off aus dem Rick and Morty-Universum. Mit The Vindicators 2 gibt es bereits eine Miniserie rund um ein kurioses Superheld*innen-Team und dann existiert da natürlich auch noch das Projekt Rick and Morty: The Anime, der auf einen etwas anderen Animationsstil als die Adult Swim-Serie setzt.

Wie gefällt euch der Trailer zu President Curtis? Habt ihr Lust auf das Spin-off zu Rick and Morty?