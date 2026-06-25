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Das Rick and Morty-Spinoff President Curtis startet bald auch in Deutschland im Stream

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Das Rick and Morty-Spinoff President Curtis startet bald auch in Deutschland im Stream

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David Molke
25.06.2026 | 12:24 Uhr

Der US-Präsident Andre Curtis (Keith David) aus dem Zeichentrick-Kulthit Rick and Morty bekommt eine eigene TV-Serie, die in Deutschland bei HBO Max ab dem 27. Juli zum Streaming bereit steht.
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