Ring Fit Adventure: Gratis-Update bringt Zelda Botw ins Spiel

Nintendo hat während der Mini-Direct vom 26. März verkündet, dass sich Ring Fit Adventure-Spieler und -Hobbyschwitzer über ein kostenloses Update freuen können, das einige spannende Inhalte für das Fitness-Spiel parat hat. Sogar Fans von Zelda Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey werden damit glücklich, zumindest auf musikalischer Ebene.

Wann erscheint das Update? Am heutigen 26. März 2020, komplett kostenlos.

Was sind die Inhalte?

eine weibliche Sprecherstimme für Ringu

eine Option zur Auswahl der Sprache

Laufen-Modus: joggt entspannt, ohne Gegner besiegen zu müssen

das Highlight: Der Rhythmus-Fit-Modus

Was ist der Rhythmus-Fit-Modus? Mit dem neuen Feature wird Ring Fit Adventure musikalisch und stellt mit speziellen Rhythmus-Übungen unser Taktgefühl auf die Probe (und hält uns dabei natürlich ordentlich auf Trab). Mit dabei sind 17 Songs aus bekannten Spielen wie Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey Splatton 2 und mehr.

