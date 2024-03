Rise of the Ronin: Wie weit bin ich im Spiel? Alle Kapitel und Hauptmissionen in der Übersicht

Die Geschichte von Rise of the Ronin ist in mehrere Kapitel aufgeteilt.

Die Hauptgeschichte des PS5-exklusiven Rise of the Ronin ist in drei große Kapitel aufgeteilt. Diese führen euch in unterschiedliche Gebiete und spielen in verschiedenen Jahren. Nebenbei könnt ihr in den frei zugänglichen, weitläufigen Arealen Nebenaufgaben ganz nach Belieben annehmen.

Außerdem könnt ihr ab Kapitel 2 sogar in der Zeit zurückreisen, alles nachholen, was ihr im letzten Kapitel verpasst habt und jederzeit wieder in die Gegenwart zurückkehren. Damit ihr nachvollziehen könnt, wie weit ihr in der Story fortgeschritten seid, listen wir alle Hauptmissionen für euch auf.

Spoilerwarnung: Vorsicht, die Namen der Kapitel können schon etwas über ihren Inhalt, beziehungsweise das Schicksal gewisser Personen andeuten oder verraten.

Kapitel 1: Yokohama (1853-1860)

Dorf der Verborgenen Schneide

Das Schwarze Schiff infiltrieren

Die untergehende Sonne

Vorhang zu, Vorhang auf

Die Suche nach der Kamera

Ein Porträt des Freudenviertels

Das Attentat auf Harris

Verborgene Absichten

Harris aufspüren

Die Rückeroberung des Hongakuji-Tempels

Die Kiheitai des Chinesenviertels

Den Gefängniskomplex infiltrieren

Eine Frau in Not

Der Vorfall am Sakurada-Tor

Kapitel 2: Edo (1863-1864)

Ein Hoffnungsträger für die gute Sache

Der Feuerangriff

Das Treffen mit Kaishu Katsu

Tödliche Klinge, Dämonenbraut

Ärztlicher Auftrag

Gefängnisausbruch: Shosaku Narasaki

Pulverqualm bei der Burg

Die Ehre von Denshutai

Ein Schauspiel für den Shogun

Der Shogun kommt nach Kyoto

Immer mit der Ruhe

Der Aufstieg der Roshigumi

Eijiri-Station-Schläger

Ein merkwürdiges Gespann

Prasserei und Zerstörung

Ein Riss innerhalb der Roshigumi

Der Vorfall am Gasthaus Ikeda

Kusakas Entschlossenheit

Die Rebellion am Verbotenen Tor

Kapitel 3: Kyoto und Edo (1864-1868)

Schicksal der Besiegten

Die Satsuma-Choshu-Allianz

Ein schicksalhaftes Bündnis

Beginnender Verrat

Die Fehde in Aburanokoji

Ryomas Rückkehr

Der letzte Shogun

Gescheiterte Kommunikation

Der Vorfall am Gasthaus Omi

Ein neues Japan

Der Vorabend des Boshin-Kriegs

Die Schlacht von Toba-Fushimi

Die Niederlage der Shogun-Armee

Edo wappnet sich

Belohnung der Patrioten

Vor dem Morgengrauen

Nach der Geschichte muss noch nicht Schluss sein

Wollt ihr nach Abschluss der Story noch länger im historischen Japan bleiben, gibt es eine gute Nachricht: Ihr habt dann nämlich immer noch jede Menge zu tun. Ihr könnt nicht nur über die Zeitreisefunktion (Testament der Seele) Dinge nachholen, sondern bekommt dafür optional sogar einen ganz neuen Schwierigkeitsgrad namens Mitternacht zur Verfügung gestellt.

Dieser bringt auch gleich noch neue Herausforderungen wie hochlevelige Lager mit besonders knackigen Feinden mit. Außerdem schaltet ihr einen weiteren Talentbaum frei, in dem ihr euch noch mal austoben könnt. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, bereits abgeschlossene Missionen im Mitternachts-Schwierigkeitsgrad zu wiederholen.