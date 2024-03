Rise of the Ronin: Tests und Metacritic zum PS5-Spiel im Überblick - Lob für die Kämpfe aber auch jede Menge Kritik

Rise of the Ronin im Wertungsspiegel.

Team Ninjas Action-RPG Rise of the Ronin bringt nach Nioh 2 mal wieder Samurai-Action auf die PS5, setzt diesmal allerdings auf zugänglicheres Gameplay, dass auch Souls-Muffeln gefallen soll. Ab heute ist der Titel erhältlich, das Test-Embargo ist schon gestern gefallen. Hier führen wir alle wichtigen internationalen Wertungen für euch auf. Diese fallen gut bis mittelmäßig aus, euch erwartet also kein Überkracher.

Rise of the Ronin auf Metacritic und Open Critic:

Metascore: 76 bei 94 Kritiken*

bei 94 Kritiken* Score auf Open Critic: 75 bei 42 Kritiken*

*abgerufen am 21. März 2024 um 14:57 Uhr.

In unserem Test-Video erfahrt ihr genauer, wie sich Rise of the Ronin spielt und für wen es sich lohnt:

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Wertungsspiegel zu Rise of the Ronin

Magazin Wertung GamePro (zum Test) 81 GameStar (zum Test) 81 TheSixthAxis 9/10 God is a Geek 8/10 VideoGamer 6/10 Push Square 6/10 TechRaptor 6.5/10 Spaziogames 7/10 GamingBolt 6/10 TrueGaming 8/10 GamingTrend 90/100 IGN Spain 9/10 IGN Italy 7.5/10

Pro/Contra - Was macht Rise of the Ronin gut und was schlecht?

Starke Kämpfe, schwache Open World: Bei den Pro- und Contra-Punkten sind sich die meisten internationalen Outlets einig: Das Action-Rollenspiel punktet mit einem starken, befriedigenden Kampf- sowie Fortbewegungssystem, enttäuscht allerdings mit seiner Open World und dessen Story.

Die Seite VideoGamer zieht beispielsweise folgendes Fazit:

"Rise of the Ronin ist ein kompetentes Open-World-Spiel, das zu sehr aufgebläht ist. Obwohl es Pacing-Probleme in der Story und zu viele bedeutungslose Interaktionen gibt, ist Rise of the Ronin die beste Version von Niohs Mechaniken, übertragen in eine Open-World."

Im GamePro-Review merkt Testerin Samara Summer außerdem die schwache grafische Präsentation des Spiels an, Texturen sind teilweise matschig und auch die Beleuchtung enttäuscht.

Aber: Wenn ihr auf Samurai-Kämpfe steht, dann seid ihr mit Rise of the Ronin dennoch an der richtigen Adresse: "Duelle, bei denen ich meinen Gegner ganz genau im Auge behalten, jede Bewegung studieren und präzise reagieren muss: Das ist es, was mich an Rise of the Ronin reizt – wie bei Souls-Spielen eben üblich. Rise of the Ronin schafft es dabei perfekt, das Samurai-Gefühl einzufangen und lässt mich innerlich jubeln, wenn ich mir einen kritischen Treffer verdiene.", schreibt Testerin Samara in ihrem Fazit.

