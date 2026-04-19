J.K. Rowling hatte für die Harry-Potter-Filme eine Regel aufgestellt, an die sich Warner Bros. hielt, sehr zum Missfallen von Robin Williams

Die Besetzung der Harry-Potter-Filme gilt bis heute als ziemlich perfekt. Viele Rollen sind so eng mit ihren Schauspielern verbunden, dass man sich Alternativen kaum vorstellen kann. Dabei hätte es vielleicht eine ziemlich überraschende alternative Besetzung geben können.
Robin Williams wollte nach Hogwarts
Der 2014 verstorbene Schauspieler Robin Williams hatte großes Interesse daran, in den Harry-Potter-Filmen mitzuspielen. Er wandte sich sogar persönlich an Regisseur Chris Columbus, weil er unbedingt Teil des Projekts sein wollte.
Im Gespräch waren dabei gleich mehrere Rollen. Unter anderem soll Williams Interesse an Hagrid gehabt haben, dem Wildhüter von Hogwarts. Auch Remus Lupin stand offenbar zur Debatte.
Doch daraus wurde nichts – und das hatte einen klaren Grund.
Eine Regel ohne Ausnahmen
Autorin J.K. Rowling hatte für die Verfilmungen eine klare Vorgabe gemacht: Die wichtigsten Rollen sollten ausschließlich mit britischen Schauspielern besetzt werden. Da die Geschichte komplett in Großbritannien spielt, wollte sie auch beim Cast möglichst nah an diesem Setting bleiben.
Für Robin Williams wurde diese Regel zum Problem. Als US-Amerikaner kam er für zentrale Rollen schlicht nicht infrage – egal, wie groß das Interesse war. Am Ende gingen die Rollen an Robbie Coltrane als Hagrid und David Thewlis als Lupin.
Fast ein ganz anderer Film
Rückblickend ist es schwer vorstellbar, wie sich die Filme mit einem internationalen Cast angefühlt hätten. Gerade Figuren wie Hagrid sind heute untrennbar mit ihren Darstellern verbunden.
Mit der kommenden Harry-Potter-Serie scheint diese Regel aber nicht mehr zu gelten, wenn man sich den Cast anschaut. So übernimmt etwa der US-amerikanische Schauspieler John Lithgow die Rolle von Albus Dumbledore.
Wie hätte euch Robin Williams in der Welt von Harry Potter gefallen – oder passt der britische Cast für euch perfekt?
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