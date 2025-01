"Ihr habt nicht die geringste sch*** Ahnung!" - Hört auf, den Release-Termin des zweiten GTA 6-Trailers zu erraten, sagt Red Dead 2-Sprecher von Arthur Morgan

Die Spekulationen rund um den nächsten GTA 6-Trailer arten aus laut Roger Clark.

Der Hype rund um GTA 6 nimmt astronomische Ausmaße an. Kaum ein Spiel wird sich so stark von der Gaming-Community gewünscht. Auch ihr habt bei unseren Most Wanted 2025 das Open-World-Spiel von Rockstar Games auf den ersten Platz gewählt.

Manche Fans gehen über den reinen Hype hinaus und suchen an jeder Ecke und Kante nach Hinweisen, die auf den Release des Spiels oder auch nur den nächsten Trailer hindeuten. Das hat den Sprecher von Arthur Morgan dazu veranlasst, einen Rüffel zu verteilen.

Zuvor könnt ihr euch den ersten Trailer zu GTA 6 hier nochmals zu Gemüte führen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Autoplay

“Arthur Morgan“ meldet sich zu Wort über die GTA 6-Trailer-Spekulationen

Roger Clark hat bereits mit Rockstar Games zusammengearbeitet, als er den Protagonisten von Red Dead Redemption 2 vertont hat. Ob er dadurch mehr über GTA 6 weiß, ist unklar. Trotzdem scheint er die Geschehnisse rund um das Hype-Spiel zu verfolgen, weil er sich kürzlich über X dazu geäußert hat:

Übersetzt schreibt er Folgendes:

„Bitte hört auf zu raten, wann der GTA 6 Trailer 2 erscheint. Bitte. Ihr habt nicht die geringste sch*** Ahnung und das ist jetzt mehr als offensichtlich.“

Der Grund für diesen leidenschaftlichen Ausbruch dürfte die neuste Theorie sein, die Fans aufgrund eines offiziellen Tweets von Rockstar Games aufgestellt haben. Und zwar haben diese bei einem Update zu GTA Online die Zahlen des beigefügten Bildes zusammengerechnet, um ein potenzielles Trailer-Datum zu erraten.

Wenn ihr wissen wollt, wieso sie dadurch auf den 30. Januar gekommen sind, könnt ihr in den Erklärungsartikel von Kollege Tobi schauen:

Das ist in den Kommentaren los

In der Zwischenzeit haben schon viele GTA-6-Fans auf den Tweet von Clark geantwortet. So nehmen User wie zum Beispiel @dlwiest Clark auf die Schippe und lesen aus seinem Tweet bereits ein neues Ankündigungsdatum für den heiß ersehnten Trailer heraus.

Demnach lautet die neue Theorie, dass der Trailer am 06. Februar erscheint – aufgrund der Tatsache, dass Clark über den GTA 6 Trailer 2 schreibt. Der Synchronsprecher kann damit nur mit einem Facepalm antworten.

An anderer Stelle hat hingegen Clark selbst einen Konter parat. User @AlovesTLOU rechtfertigt, dass die Theorien nichts als Vermutungen seien, weil die Personen dahinter nun mal Vermutungen anstellen. Clarks humorvolle Antwort darauf ist lediglich: „Nun, Übung macht den Meister, denke ich.“

Wann der nächste Trailer zu GTA 6 wirklich erscheint, bleibt weiterhin unklar. Laut des ersten Trailers solle das Open-World-Spiel Ende dieses Jahres erscheinen. Ob das tatsächlich geschieht, wird wahrscheinlich der nächste Trailer beweisen. Dann rechnen wir nämlich mit der Bestätigung des bisherigen Veröffentlichungszeitraumes oder einem ganz frischen Datum.

So lange heißt es aber, den nächsten Trailer abzuwarten. Sollten die wilden Fan-Theorien stimmen, könnte die Wartezeit kurz ausfallen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinungen der GamePro-Community: Sitzt ihr in Sachen GTA 6 auf heißen Kohlen oder nehmt ihr das alles ganz entspannt?