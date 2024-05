One Piece auf Netflix: Iñaki Godoy feiert Ruffys Geburtstag und teast dabei klammheimlich einen neuen Charakter für Staffel 2 an

Godoy freut sich auf die zweite Staffel und die Arcs in der zweiten Staffel von One Piece. (Bild: © Netflix)

Am 5.Mai 2024 wurde der Geburtstag von One Piece-Protagonisten Monkey D. Ruffy auf der ganzen Welt gefeiert. Auch Netflix hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und ebenfalls an den Feierlichkeiten teilgenommen.

Iñaki Godoy, Ruffys Schauspieler in der Live-Action-Adaption von One Piece, drückte seine herzlichsten Glückwünsche gegenüber dem Helden in einem kleinen Video aus – und hatte noch eine Überraschung für Fans auf Lager. Mit einem Kuchen und einer Kerze enthüllte Godoy offensichtlich einen neuen Charakter für die zweite Staffel.

Eine Kerze in Form einer 3

Netflix veröffentlichte anlässlich Ruffys Geburtstag ein Video, in dem Iñaki Godoy Ruffys Geburtstag mit kurzen Rückblenden auf die Serie feierte. Sogar einen schönen weißen Kuchen gab es, der auf den ersten Blick nicht weiter ungewöhnlich aussah!

Nach den Glückwünschen von Godoy und dem Ausblasen der Kerze auf dem Kuchen änderte sich das aber. Die Kamera zoomte mit der dramatischen Musik aus der Serie auf die ausgeblasene Kerze, die nun ihre Form, eine 3, zu erkennen gab.

Natürlich wird Ruffy keine 3 Jahre alt und Fans haben schnell bemerkt, dass es sich hierbei um einen Teaser zum einen der Hauptantagonisten der Little Garden-Arc handelt: Mr. 3.

Ein weiter Hinweis auf Little Garden

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zur Identität von Mr. 3 und der Little Garden-Arc in One Piece.

Mr. 3, auch bekannt als Gal Dino, ist einer der Antagonisten in der Little Garden-Arc in One Piece und besitzt ebenfalls Teufelsfrüchte. In seinem Fall handelt es sich um die Fähigkeit, unendlich viel Wachs produzieren zu können, das schnell härtet und nicht von einem Schwertkämpfer durchgeschnitten werden kann.

In der Serie treffen die Strohhüte auf Mr. 3, der ein kleines Kaffeekränzchen abhält und im Besitz einer enorm großen weißen Torte ist – eine weitere Verbindung zum Geburtstagskuchen.

Mr. 3 wird nach der Alabasta-Arc mit Crocodile zu einem Verbündeten der Strohhut-Piraten und nimmt seinen eigentlichen Namen als Gal Dino an.

Ein solches Teasing für Staffel 2 erleben wir nicht zum ersten Mal. Bereits Lysop-Darsteller Jacob Gibson hatte zum 1. April die Adaption von Little Garden in einem Video angedeutet. Mit dieser neuen Enthüllung ist es schon fast sicher, dass Little Garden mit einschließlich Vivis-Auftritt in der zweiten Staffel der Netflix-Serie auftauchen wird.

Die erste Staffel zur Live-Action-Adaption von One Piece könnt auf Netflix mitsamt allen 8 Folgen anschauen und endet mit der Abschluss der Arlong-Nami-Arc. Die LA-Serie ist komplett mit deutscher Vertonung verfügbar. Der Manga ist auf der offiziellen Webseite von Shueisha namens Manga Plus auf Englisch erhältlich und die Anime-Serie könnt ihr sowohl bei Crunchyroll als auch auf Netflix in japanischer Originalsprache und deutschen Untertiteln anschauen.

Welche Arc würdet ihr gerne in der zweiten Staffel der Netflix-OP-Serie sehen?