Rust für PS4 und Xbox One startet jetzt in die Beta und erhält ersten Trailer

Bislang ist der Survival-Shooter Rust nur für den PC erhältlich, doch das soll sich mit 2021 ändern. In diesem Jahr warten die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One auf uns, die durch die Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden können. Nun spendieren uns die Macher von Double Eleven erste Einblicke in das Spiel.

Das nackte Überleben auf Konsole

Schicke Optik: In einem ersten Teaser-Trailer können wir uns einen ersten Eindruck von der Konsolenversion verschaffen. Der Trailer zeigt Rust von seiner Schokoladenseite und generiert Vorfreude auf die PS4- und Xbox One-Version, was sich in dem überwiegend positiven Feedback zum Trailer widerspiegelt.

"Ich kann es nicht erwarten, das auszuprobieren!"

Außerdem kündigte Double Eleven auf dem offiziellen Twitteraccount zur Konsolenversion an, dass ihr nicht nur den Trailer für einen ersten Eindruck nutzen könnt, sondern direkt selbst ins Spiel eintauchen könnt. Denn ihr erhaltet die Möglichkeit, an einer Closed Beta-Phase teilzunehmen.

Alle Fakten zur Closed Beta der PS4- und Xbox One-Version von Rust

Wann findet die Beta statt? Ihr könnt euch ab sofort für die Beta-Phase auf der offiziellen Seite registrieren. Die Beta soll bis zum 29. März 2021 andauern. Ein paar Teilnehmer*innen dürften ihre Beta Keys bereits erhalten haben.

Für welche Länder findet die Beta statt? Bislang bedienen die Server nur Europa und Nordamerika. Weitere Regionen sollen in der Zukunft folgen.

Wo kann ich mich registrieren? Auf der offiziellen Seite habt ihr die Möglichkeit, euch für die Closed Beta zu registrieren. Die Keys werden dann wellenweise an einige Spieler*innen per Mail versendet, also haltet immer ein Auge auf euer Postfach.

Bleibt es bei dieser Beta? Im FAQ kündigt Double Eleven an, dass man mit der Registrierung automatisch an weiteren Beta-Phasen teilnehmen kann. Somit ist es wahrscheinlich, dass ihr in Zukunft weitere Chancen erhaltet, das Spiel vor dem offiziellen Release zu testen.

Falls ihr es nicht in die Closed Beta schafft, könnten diese Survival-Shooter etwas für euch sein:

Release noch in weiter Ferne

Zu einem möglichen Releasetermin von Rust für PS4 und Xbox One schwiegen die Verantwortlichen bislang. In der Closed Beta dürfen keine Bild- und Videoaufnahmen getätigt werden, da die Entwickler glauben, dass das gezeigte Material in keiner Weise dem finalen Status von Rust entsprechen wird. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass der Release nicht in naher Zukunft stattfinden wird.

Werdet ihr euch für die Closed Beta registrieren? Was haltet ihr vom Teaser-Trailer?