Hollywoodstar Ryan Reynolds ist großer LEGO-Fan und ein ganz bestimmtes Ideas-Set will er unbedingt in der Realität sehen

Ryan Reynolds ist von einem Ideas-Set so begeistert, dass er es mit seinen Followern geteilt hat.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
26.04.2026 | 17:30 Uhr

Ryan Reynolds hat nicht nur Deadpool gespielt, sondern auch mit LEGO. Ryan Reynolds hat nicht nur Deadpool gespielt, sondern auch mit LEGO.

Auch Hollywood ist vor LEGO offenbar nicht sicher. Der etwa aus Deadpool oder Meisterdetektiv Pikachu bekannte Schauspieler Ryan Reynolds hat sich als Fan der bunten Klemmbausteine geoutet und dabei sogar Werbung für ein cooles Ideas-Set gemacht.

Ryan Reynolds wünscht sich spannendes Ideas-Set

LEGO mag äußerlich vielleicht wie ein Kinderspielzeug aussehen, der große Erfolg beweist aber seit Jahren, dass es im Grunde kein Mindest- oder Höchstalter für den Klemmbausteinspaß gibt. Einer der Fans von LEGO ist offenbar auch der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds.

Video starten 1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Der hat nämlich schon vor einiger Zeit auf seinem Instagram-Kanal ein Ideas-Set geteilt, wie der Reddit-Post von "Ok-Asides" beweist. Er schreibt darin, dass er nicht weiß, wie er dazu gekommen ist, für eine LEGO-Kreation zu voten. Diese sei aber "auf einem anderen Level".

Den Post findet ihr hier:

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Zu sehen ist ein mittelgroßes Set, das aus gleich vier Modellen besteht. In der Mitte ist ein aufgeschlagenes Notizbuch, daneben gibt es kleine Dioramen, die einen Fisch, ein Insekt und einen Frosch zeigen.

Bei dem Ideas-Set handelt es sich um "The Field Journal" von "BeckFish742". Laut der Beschreibung handelt es sich um einen "Smaragd-Kampffisch", eine "Libellula Saturata" und einen "Rotaugenlaubfrosch".

Das Notizbuch kann zugeklappt werden und die einzelnen Seiten können umgeblättert werden. Sollte ein "richtiges" LEGO-Set daraus werden, sollen die einzelnen Seiten mithilfe von Aufklebern noch verziert werden. Diese würden Zeichnungen und Infos zu den Tieren zeigen.

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Das Modell wurde am 29. Dezember 2025 bei LEGO Ideas eingereicht und hat seitdem schon mehr als 5.230 Unterstützer*innen gesammelt. Wenn es in den nächsten knapp 670 Tagen die 10.000 Supporter erreicht, wird es von LEGO ernsthaft in Betracht gezogen.

Wenn es euch also ergeht wie Ryan Reynolds und ihr das Set ebenfalls extrem cool findet, solltet ihr am besten eure Stimme abgeben und so helfen, dass das Set womöglich irgendwann bei LEGO in den Regalen steht und verkauft wird.

Wie gefällt euch das Set? Werdet ihr es unterstützen?

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