Sackboy: Update bringt Online-Koop & Savetransfer von PS4 auf PS5

Sackboy: A Big Adventure lässt sich schon jetzt lokal im Multiplayer spielen. Online war das bisher aber noch nicht möglich. Bis jetzt. Denn das knuffige Jump & Run hat ein größeres Update bekommen, mit dem ihr jetzt auch Online-Koop genießen dürft.

Spielt gemeinsam online: Das neue Abenteuer des niedlichen Sackboy erlebt ihr gemeinsam zu viert, wobei es nun sogar neue Teamarbeit-Levels gibt, bei denen ihr die Hilfe von Mitspielern braucht. Dabei handelt es sich um zehn Level, die ihr nur dann schaffen könnt, wenn ihr kooperativ vorgeht. Zwei Level findet ihr in jeder der fünf Welten.

In den neuen Abschnitten könnt ihr an besondere Belohnungen kommen, wenn ihr Bronze-, Silber- und Gold-Highscores schafft. Im Team ist dann sogar möglich, mehr Punkte zu sammeln - aber auch zu verlieren, um die besonders hochwertigen Sammel-Items zu erhalten. Achtet darauf, dass es jeder Spieler in die Rangliste schafft, denn so bekommt jeder Belohnungen. Den Fortschritt, den ihr erzielt, dürft ihr auch in eurer lokales Spiel übernehmen.

Link zum YouTube-Inhalt

Von PS4 auf PS5: Das ist aber noch nicht alles, was das neue Update für Sackboy: A Big Adventure mit sich bringt. Denn Zum einen gibt es Crossplay zwischen PS4- und PS5-Spielern, damit ihr online auch immer jemanden findet, der sich mit euch den Herausforderungen stellen will.

Und ihr könnt eure Savegames, respektive eure Fortschritte, die ihr auf der PS4 erzielt habt, auf die PS5 übertragen und dann nahtlos weiterspielen. Um die Übertragung zu starten, wählt ihr im Pausenmenü "Extras" aus und müsst dann einfach den Anweisungen folgen.

Hier könnt ihr unseren Test des Spiels lesen:

51 4 Mehr zum Thema Sackboy A Big Adventure im Test: Koop-Highlight zum PS5-Release

Werdet ihr Sackboy: A Big Adventure auch online mit Freunden spielen? Habt ihr vor, eure Savegames von PS4 auf PS5 zu übertragen?