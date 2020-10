Sackboy: Egal, ob ihr eine PS5 oder PS4 besitzt, ihr spielt zusammen

Mit Sackboy: A Big Adventure erwartet euch ein spannender Plattformer, der die bekannte Figur des Sackboy in einem neuen Abenteuer zurückbringt. Das Spiel erscheint am 12. November für die PS4. Auf der PS5 ist es dann bei Launch der Konsole am 19. November spielbar.

Ihr spielt immer zusammen: Die Herausforderungen meistert ihr mit bis zu drei Spielern in einem Koop-Modus. Dabei könnt ihr sowohl lokal an einer Konsole als auch online spielen. Doch wie sieht die Sache aus, wenn sich jemand den Titel auf der PS4 holt, die Freunde aber auf der PS5 spielen?

Das ist kein Problem: Ned Waterhouse vom Entwicklerstudio Sumo Digital erklärte, dass es Crossplay zwischen PS4 und PS5 gibt. Waterhouse meint:

"Wir unterstützen PS4/PS5-Crossplay. Das heißt, wenn eure Freunde nicht aufrüsten, könnt ihr trotzdem zusammen spielen."

Welche Version ist die bessere?

PS4 oder PS5? Plant ihr, vorerst nicht auf die PS5 umzusteigen, habt aber Sorge, dass sich Sackboy: A Big Adventure auf der PS4 nicht so gut spielt oder schlechter aussieht? Hier gibt Ned Wasterhouse Entwarnung. Das Team ist ihm zufolge sehr stolz auf das, was es auf der PS4 erreichen konnte.

Er erklärt:

"Ich glaube nicht, dass Spieler*innen enttäuscht sein werden, wenn sie die PS4-Version kaufen."

Wer aber auf der PS5 spielt, der kommt in den Genuss eines Spiels, das die Features der Next-Gen-Konsole ausnutzt. Darunter 60 FPS bei vermutlich 4K-Auflösung und schnelleren Ladezeiten.

Wir verraten euch, warum Sackboy: A Big Adventure richtig gut werden könnte:

Ab dem 12. November könnt ihr dann selbst herausfinden, gut Sackboy: A Big Adventure geworden ist und wie es sich auf der PS4 spielt. Bei der PS5 müsst ihr euch dann bis zum 19. November gedulden.

Freut ihr euch schon auf das neue Sackboy-Abenteuer? Holt ihr euch das Spiel für die PS4 oder die PS5?