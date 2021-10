Saints Row: Im Reboot könnt ihr Dixi-Klos hinter eurem Auto herziehen

Saints Row kehrt zurück und in einem ausführlichen Video gibt es richtig viel neues Gameplay zu sehen. Das stammt vom Anfang des Spiels und gibt einen ersten Einblick in neue Funktionen, aber natürlich auch die allgemeine Atmosphäre, den Look, die Spielwelt und mehr.



Fans der Reihe wird freuen, dass es wohl auch im Reboot wieder ziemlich abgedreht zur Sache geht: Wir können nicht nur durch die Wüste heizen und waghalsige Stunts hinlegen, sondern auch Polizeiautos explodieren lassen, mit dem Wingsuit fliegen oder sogar eine Dixi-Toilette zur Abrissbirne umfunktionieren.

Saints Row-Gameplay enthüllt Wingsuit, Tethering und Anfangsmissionen

Saints Row kommt zurück! Falls ihr es noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt: Bald soll ein neues Saints Row-Spiel erscheinen, das als Reboot und Neustart der Reihe konzipiert ist. Das bedeutet, dass es eine komplett neue Story samt riesiger Spielwelt geben wird und wir uns wieder auf jede Menge halsbrecherische Action gefasst machen können. Alle Infos dazu gibt es hier:

Neues Gameplay-Video: Game Informer hat ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das ganze acht Minuten pure Action vom Anfang des Spiels zeigt. Darin begegnen wir schon verschiedenen Gangs, es gibt wilde Verfolgungsjagden und neue Features.

Aber am besten seht ihr euch das frische Gameplay selbst an:

Was steckt drin? Ihr könnt euch im kommenden Saints Row zum Beispiel auf euer Autodach legen und Verfolger*innen unter Beschuss nehmen. Auch die Option, diverse Gegenstände am Auto zu befestigen und hinter uns herzuziehen, dürfte viele spaßige Möglichkeiten eröffnen. Das gibt es sonst noch im Video zu sehen:

Spielwelt : Vor allem Stadt Sant Ileso und Wüste sind hier zu sehen

: Vor allem Stadt Sant Ileso und Wüste sind hier zu sehen Kämpfe : Shotgun, AR, Pistole, MP und Takedowns in Aktion

: Shotgun, AR, Pistole, MP und Takedowns in Aktion Fahrzeuge : Sowohl Autos als auch Dirtbikes brettern rum

: Sowohl Autos als auch Dirtbikes brettern rum Wingsuit : Es gibt im neuen Saints Row einen Wingsuit, mit dem wir rumfliegen können

: Es gibt im neuen Saints Row einen Wingsuit, mit dem wir rumfliegen können Tethering: Wie in Just Cause könnt ihr Dinge an euer Auto hängen (wie zum Beispiel ein Dixi-Klo)

Saints Row soll am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erscheinen. Entwicklerstudio Volition und Publisher Deep Silver haben unter anderem bereits die einzigen Distrikte der Spielwelt von Santo Ileso vorgestellt. Das zugehörige Video könnt ihr euch hier anschauen.

Wie gefällt euch das neue Gameplay vom Einstieg in die Saints Row-Neuauflage?