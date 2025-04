Samsungs SSD für schnelles Gaming & hohe Datenmengen: Mit der Samsung 9100 PRO entfesselt ihr die Power von PCIe 5.0!

Bei Gaming-PCs mit hoher Leistung denken viele zuerst an eine möglichst starke Grafikkarte oder einen superschnellen Prozessor. Ebenso ein wichtiger Faktor kann allerdings auch die verbaute SSD sein.

Schließlich beeinflusst die SSD bei Spielen stark die Ladezeit und kann dafür sorgen, dass ihr euch schnell auf die verschiedenen Welten einlassen könnt. Neben Spielen nimmt eine SSD aber auch auf das Betriebssystem und das Laden, Speichern und Verschieben von Dateien Einfluss.

Zudem können Programme wie Adobe Premiere Pro, Cinema 4D, Photoshop und ähnliche von schnellen Zugriffszeiten profitieren. Vor allem dann, wenn die Projekte etliche Gigabyte groß sind.

Von Samsung gibt es daher nun die 9100 PRO, die mit brachialer Leistung daher kommt.

3 starke Features der Samsung 9100 PRO NVMe™ SSD

Die 9100 PRO ist eine der ersten Samsung SSDs mit vollem Support für den neuesten PCIe 5.0 Standard. Sie setzt hohe Maßstäbe bei Datenübertragungsraten und Energieeffizienz.

1. Geschwindigkeit: Hohe Datenübertragungsraten dank PCIe 5.0

Schneller geht’s kaum! Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.800 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 13.400 MB/s gehört die Samsung 9100 PRO zu den aktuell schnellsten SSDs auf dem Markt.

PCIe 5.0 erreicht doppelte Geschwindigkeiten, als noch unter PCIe 4.0 möglich waren.

Das alles wird durch den neuen PCIe 5.0 Standard ermöglicht, der im Vergleich zu PCIe 4.0 die doppelte Bandbreite bietet. Gamer und Content Creators können sich also über kürzere Ladezeiten, flüssige Workflows und eine optimierte Systemleistung freuen.

2. Speicherplatz: Bis zu 4 TB Speicher für Spiele, Projekte und mehr - bald auch in 8 TB erhältlich

Schnell ist ja schön und gut, aber primär braucht man eine SSD, um Daten zu speichern. Wie schlägt sie sich also in diesem Feld?

Die Samsung 9100 PRO ist nicht nur schnell, sondern auch mehr als großzügig mit Speicherplatz ausgestattet.

Aktuell erhältlich in Varianten mit 1, 2 und 4 Terabyte, bietet sie jede Menge Platz für große Spielesammlungen, hochauflösende Videos oder komplexe Projektdateien. Bald wird sie auch in einer beeindruckenden 8-Terabyte-Version verfügbar sein. Ihr müsst also nicht dauernd eure Spiele deinstallieren oder Projekte umständlich auf externe Medien auslagern, sondern habt alles flott parat, wenn ihr es braucht.

3. Effizienz & Temperatur: Energieeffizient trotz Hochleistung

Braucht eine so leistungsstarke SSD besonders viel Energie? Keineswegs! Denn trotz ihrer brachialen Leistung ist die Samsung 9100 PRO energieeffizient.

Ein speziell entwickelter Controller, der für niedrige Temperaturen und einen angepassten Stromverbrauch sorgt, ist das Erfolgsgeheimnis dahinter. Die fortschrittliche 5-nm-Controller-Power-Architektur verbessert dabei die Energieeffizienz gegenüber der 990 PRO um bis zu 49 %.

Und auch ohne extra Kühlkörper bleibt die SSD kühl. Für noch mehr Power gibt’s übrigens auch eine Variante, die noch zusätzlich einen Heatsink aufweist und so auch nach stundenlangem Einsatz “cool bleiben kann”.

Ideal für Gamer, Kreative und Profis

Die Vorteile dieser Wunder-SSD gegenüber einem PCIe-4.0-Exemplar liegen auf der Hand. Denn egal, ob ihr euer System für die neuesten AAA-Games rüsten wollt, riesige 4K-Video-Assets schnell bearbeiten möchtet oder einfach keine wertvolle Lebenszeit an Ladebildschirme verschwenden wollt: Die Samsung 9100 PRO ist einfach die SSD für alle, die enorme Leistung suchen.

Jetzt PCIe 5.0 entfesseln mit der Samsung 9100 PRO SSD

Eigentlich ist alles klar: Wer seinem Gaming- oder Creator-PC gegenüber einer PCIe-4.0-SSD ein Leistungs-Upgrade verpassen will, kommt an der Samsung 9100 PRO quasi nicht vorbei. Speed, Speicher, Effizienz, all das bekommt ihr aktuell bei Samsung!

Holt euch also noch heute eure Samsung 9100 PRO SSD in der Kapazität eurer Wahl und startet in eure rasante Zukunft!