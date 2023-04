Samsung 980 Pro günstig wie nie: Beliebte PS5-SSD mit 1 TB im Oster-Angebot

Die PS5-SSD Samsung 980 Pro gibt es jetzt unter anderem bei Amazon zum Bestpreis.

Die Preise für PS5-SSDs sind in letzter Zeit deutlich gesunken, die beliebte Samsung 980 Pro macht da keine Ausnahme: Jetzt gibt es die NVMe SSD in der Version mit 1 TB Speicher schon für 89€ (aktuelle UVP: 124,99€) im Angebot! Laut Vergleichsplattformen gab es dieses Modell bislang noch nie so günstig. Das Angebot findet ihr sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt und Saturn:

Bei MediaMarkt und Saturn ist der Deal Teil der Osterangebote, die noch bis zum 10. April laufen und unter denen sich auch noch viele weitere günstige Schnäppchen wie 4K Smart TVs, Handys und Spiele für Nintendo Switch finden. Bei Amazon gehört er zu einer Aktion mit günstigen Samsung-Speichermedien, zu deren Dauer Amazon keine Angaben macht. Ihr solltet aber damit rechnen, dass das Angebot auch dort am Ostermontag endet.

Wie gut ist die Samsung 980 Pro für PS5 geeignet?

Was die Geschwindigkeit angeht, ist die Samsung 980 Pro perfekt für PS5 geeignet. Es ist aber empfehlenswert, noch einen Heatsink anzubringen.

Hohe Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro gehört zu den beliebtesten PS5-SSDs auf dem Markt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s ist sie mehr als schnell genug für die Konsole, die nach offiziellen Angaben von Sony mindestens 5.500 MB/s braucht. Meistens sind die Ladezeiten mit der Samsung 980 Pro sogar ein kleines bisschen kürzer als mit der Original-SSD der PS5. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.000 MB/s ebenfalls ansehnlich, das ist für die Konsole aber weniger wichtig.

Kein Heatsink: Die angebotene Version der Samsung 980 Pro verfügt allerdings über keinen Heatsink. Um Überhitzung und damit verbundene Abstürze zu vermeiden, empfehlen wir daher, separat einen Kühlkörper zu kaufen und anzubringen. Heatsinks findet ihr je nach Qualität und Größe für circa 5 bis 25€. Für die PS5 müsst ihr ein schlankes Modell kaufen, weil dickere nicht in die Konsole passen. Hier eine kleine Auswahl an passenden Heatsinks:

