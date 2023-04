Samsung 980 Pro: Schnelle PS5 mit 1 TB & Heatsink jetzt für nur 95,99€ im Angebot

Die PS5-SSD Samsung 980 Pro könnt ihr euch jetzt inklusive Heatsink zum Toppreis schnappen.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr gerade die beliebte PS5-SSD Samsung 980 Pro sehr günstig im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit 1 TB Speicherplatz und Heatsink zahlt ihr nur noch 95,99€. Günstiger gab es das Modell laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor bei irgendeinem großen Händler. Wie lange der Deal noch gilt, verraten MediaMarkt und Saturn bislang nicht. Er könnte also jederzeit wieder verschwinden. Hier geht's zum Angebot:

Falls euch 1 TB Speicher nicht reichen, könnt ihr bei den beiden Händlern übrigens auch die 2-TB-Version der Samsung 980 Pro zum recht guten Preis von 179,99€ bekommen. So ungewöhnlich günstig wie die 1-TB-Variante ist dieses Angebot allerdings nicht, Amazon liegt derzeit gleichauf:

Was taugt die Samsung 980 Pro für die PS5?

Schneller als die Original-SSD der PS5: Die Samsung 980 Pro ist eine NVMe SSD mit dem richtigen Formfaktor für die PS5 (M.2 2280), die zudem auch mehr als schnell genug ist. Sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und schneidet in Benchmarks meist ein bisschen besser ab als die standardmäßig in der PS5 verbaute SSD. Sonys Konsole benötigt eine NVMe SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.000 MB/s ebenfalls ziemlich hoch, das ist für die PlayStation 5 aber weniger wichtig.

Die Samsung 980 Pro gehört zu den beliebtesten NVMe SSDs und ist gerade in der Heatsink-Version hervorragend für PS5 geeignet.

Kein Risiko dank Heatsink: Die angebotene Version der Samsung 980 Pro verfügt über einen Heatsink, der problemlos in die PS5 passt. Das ist nicht selbstverständlich, denn viele SSD-Kühlkörper sind zu groß für die Konsole. Prinzipiell würde die Samsung 980 Pro zwar auch ganz ohne Heatsink in der PS5 funktionieren. Dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass sie überhitzt und es infolgedessen zu Abstürzen kommt. Die Version aus dem Angebot könnt ihr hingegen direkt in eure PS5 einbauen, ohne euch um so etwas Sorgen machen zu müssen.

